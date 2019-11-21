اثر الانحدار الكبير لفن الراب عند Klay bbj رئيس نقابة التلفزات الخاصة يطالب بالاعتذار و يهدد بالمقاطعة

Jeudi 21 Novembre 2019
باب نات - أعلن لسعد خذر رئيس الغرفة الوطنية لاصحاب التلفزات الخاصة عن اسفه الشديد لعدم التزام أحمد بن أحمد Klay bbj بالأخلاقيات المعهودة في فن الراب , هذا الفن الذي عودنا باستعمال لغات فنية راقية للدفاع عن القضايا العادلة ينزل به اليوم كلاي ببج الى لغة منحطة لا تحترم الصغير و لا الكبير و لا تحترم اداب هذا الشعب و اخلاقه و دعى الى الفهم الصحيح لمعاني حرية الفن والى الالتزام بضوابطها .
يعلن رئيس النقابة عن تظامنه الكامل مع نبيل القروي وبية الزردي و يطالب كلاي ببج بالاعتذار.
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كما يدعو رئيس النقابة الى مقاطعة كل أغاني و أعمال هذا الأخير عند كل وسائل الإعلام ان لم يعتذر عما صدر منه في أغانيه الأخيرة.
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كما دعى رئيس النقابة كل الفنانين الى التحلى بالمسؤولية و الارتقاء بالفن و الابتعاد عن كل ما من شآنه ان يضر بكل القطاع و طالب لسعد خذر الحكومة بتطبيق القانون حتى لا يصبح الفن فوضى لا تحكمها الضوابط الاخلاقية للمجتمع التونسي...
دعوة للنيابة العمومية للتحرك العاجل
وكانت جمعية أصوات نساء سلطت الضوء على تفشي ظاهرة العنف على المرأة كما نددت بشدة بإنتشارها في وسائل الاعلام وفي المشهد الثقافي.
ودعت الجمعية النيابة العمومية إلى التحرك الفوري والعاجل، بعد أن قام مغني الراب" klay bbj" بإطلاق أغنية يدعو من خلالها الى الاغتصاب والتحرش بالنساء وهو ما اعتبرته الجمعية ''تحريضا مباشرا على العنف وتجسيدا واضحا لثقافة تستباح فيها جميع أنواع الاعتداءات المسلطة عليهن سواء منها اللفظية أو المعنوية''.
كما دعت وزارة الثقافة الى تسليط جميع العقوبات اللازمة على المغني وحظره التام من المشاركة في أية عروض فنية على المسارح التونسية.
كما دعت نقابة الصحافيين التونسيين لاتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بمنعه من الظهور في جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة.
يعلن رئيس النقابة عن تظامنه الكامل مع نبيل القروي وبية الزردي و يطالب كلاي ببج بالاعتذار.
اقرأ أيضا: ثقافة أولاد مفيدة
كما يدعو رئيس النقابة الى مقاطعة كل أغاني و أعمال هذا الأخير عند كل وسائل الإعلام ان لم يعتذر عما صدر منه في أغانيه الأخيرة.
اقرأ أيضا: بية الزردي: كلاي بي بي دجي مصيبة على أولادنا هتك لي عرضي بسلاح رخيص
كما دعى رئيس النقابة كل الفنانين الى التحلى بالمسؤولية و الارتقاء بالفن و الابتعاد عن كل ما من شآنه ان يضر بكل القطاع و طالب لسعد خذر الحكومة بتطبيق القانون حتى لا يصبح الفن فوضى لا تحكمها الضوابط الاخلاقية للمجتمع التونسي...
دعوة للنيابة العمومية للتحرك العاجل
وكانت جمعية أصوات نساء سلطت الضوء على تفشي ظاهرة العنف على المرأة كما نددت بشدة بإنتشارها في وسائل الاعلام وفي المشهد الثقافي.
ودعت الجمعية النيابة العمومية إلى التحرك الفوري والعاجل، بعد أن قام مغني الراب" klay bbj" بإطلاق أغنية يدعو من خلالها الى الاغتصاب والتحرش بالنساء وهو ما اعتبرته الجمعية ''تحريضا مباشرا على العنف وتجسيدا واضحا لثقافة تستباح فيها جميع أنواع الاعتداءات المسلطة عليهن سواء منها اللفظية أو المعنوية''.
كما دعت وزارة الثقافة الى تسليط جميع العقوبات اللازمة على المغني وحظره التام من المشاركة في أية عروض فنية على المسارح التونسية.
كما دعت نقابة الصحافيين التونسيين لاتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بمنعه من الظهور في جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة.
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