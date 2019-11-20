فيصل التبيني على المباشر : صحة ''تيــــت '' راشد الغنوشي عندّو ''قطيع'' يتبع فيه

Mercredi 20 Novembre 2019



باب نات

- أثار الثلاثاء 19 نوفمبر، النائب عن حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني جدلا واسعا على صفحات الفايسبوك بسبب كلامه البذيء وألفاظه السوقية .وخلال استضافته في برنامج نقطة استفهام على قناة تونسنا هاجم التبيني زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ومن وصفه قطيع حركة النهضة وذلك خلال الحديث عن ملف السفارة الأمريكية والتعويض لها اثر أحداث السفارة.مقدّم البرنامج أخلى مسؤوليته من ''تيــــت '' التبيني مع اعادتها ... التبيني بدوره أعاد ال ''تيــــت '' ليبرر موقفه وأنها مستعملة بشكل عادي بجهته...