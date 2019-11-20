Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Fatet-Gambena  

فيصل التبيني على المباشر : صحة ''تيــــت '' راشد الغنوشي عندّو ''قطيع'' يتبع فيه

Mercredi 20 Novembre 2019

Mercredi 20 Novembre 2019
باب نات - أثار الثلاثاء 19 نوفمبر، النائب عن حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني جدلا واسعا على صفحات الفايسبوك بسبب كلامه البذيء وألفاظه السوقية .

وخلال استضافته في برنامج نقطة استفهام على قناة تونسنا هاجم التبيني زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ومن وصفه قطيع حركة النهضة وذلك خلال الحديث عن ملف السفارة الأمريكية والتعويض لها اثر أحداث السفارة.


مقدّم البرنامج أخلى مسؤوليته من ''تيــــت '' التبيني مع اعادتها ... التبيني بدوره أعاد ال ''تيــــت '' ليبرر موقفه وأنها مستعملة بشكل عادي بجهته...

الفيديو: الساعة 2 و28ث



  
  
     
  
rtt-7a63d8d14749513f17f6605fbb86a4bf-2019-11-20 10:56:30






2 de 2 commentaires pour l'article 193001

Ali75  (Tunisia)  |Mercredi 20 Novembre 2019 à 11h 33m |           
دوراها كلام زايد و تربريب, يخي يسخايلوا رواحهم في قهوة

Barhoum  (Tunisia)  |Mercredi 20 Novembre 2019 à 11h 22m |           
توة هذا مستوى متع نائب شعب ..كلام بذيء و اخلاق عادمة ..مكانك في زريبة في جندوبة تتراتح عليك البهايم... موش منك من المسخين والخماج اللي شريتهم بالعلفة باش انتخبوك ... القطيع تنتخب الحيوان



En continu

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 | 23 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:09 14:48 12:12 07:02 05:32
16°
 19° % 51 :الرطــوبة
تونــس 12°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
19°-1220°-1020°-1218°-1317°-11
  • Avoirs en devises
    18834,6

  • (19 nov)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,15264 DT        1$ =2,85800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 nov)   793,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1574248387|193001 7767|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires