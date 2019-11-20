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سعيد الجزيري: عُرِضَتْ علينا حقائب وزارية وحزب ''الرحمة'' ليس حزبًا دينيًا

Mercredi 20 Novembre 2019

Mercredi 20 Novembre 2019
باب نات - قال رئيس حزب الرحمة سعيد الجزيري خلال حضوره برنامج هنا تونس على موجات ديوان أف م إن حزبه تلقّى عَرْضًا لتولّي حقائبَ وزارية في الحكومة القادمة لكن تمّ رفضُها

و أكد أن حزبه مُتمسِّك بموقفه الذي اتّخذه منذ صدور نتائج الانتخابات التشريعية وهو الوقوف في صفّ المعارَضَة.


وأضاف الجزيري أن السياسةَ مبادئ أو لا تكون مشيرا إلى أن عدم الثبات في الرأي والتخلي عن المبادئ سيُفقِدُ المستثمرين الأجانب الثقةَ في بلادنا وبالتالي لن تنجح اقتصاديا مشيرا أن حزبه ليس حزبا دينيا بل يحمل خلفية تونسية بالأساس ويهتم بالشأن الاقتصادي.

مستعدّ للتخلّي عن راتبي البرلماني لإنعاش الاقتصاد
وقال رئيس حزب الرحمة سعيد الجزيري انه مستعد عن التخلي عن اجرته الشهرية الخاصة بالبرلمان لانعاش الخزينة العامة للدولة.
واضاف سعيد الجزيري " مستعد من اليوم ان اتخلى عن جرايتي لانعاش الاقتصاد الوطني متنابعا " ساتخلى عن نصف الجراية اذا تخلى بقية البرلمانيين عن الربع".




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192999

Sarramba  (Tunisia)  |Mercredi 20 Novembre 2019 à 10h 02m |           
شرط العازب علهجالة يا حجرة عثرة. أنت نكرة لتونس اذا لم تخدمها
....ولا عاش في تنس من خانها....



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