نابل : الدولة تسترجع 417 هك من أراضيها المستولى عليها

Lundi 18 Novembre 2019



باب نات

- استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بنابل مؤخرا ضيعة دولية فلاحية المعروفة بضيعة الأطلس كائنة ببوعرقوب الجوفية معتمدية بوعرقوب من ولاية نابل تمسح قرابة 417 هك تحتوي على غراسات زياتين وكروم وقوارص ولوز وخوخ ومشمش وزراعات كبرى.وجرى استرجاع هذا العقار بحضور كافة أجهزة الدولة وبالتنسيق التام مع السلط الأمنية تنفيذا لقرار إسقاط حق صادر عن السيدين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.وقد تحوزت بالعقار المذكور مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بنابل ثم أحالتها على الفور إلى مصالح ديوان الأراضي الدولية ( المركب الفلاحي الخيام- حشاد) للتعهد به بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفه في الدورة الإقتصادية في أقرب الآجال.تجدر الإشارة إلى أن مساحة العقارات الدولية المسترجعة بولاية نابل قد بلغت منذ انطلاق الحملة الوطنية للاسترجاع ما يناهز 1687 هك.