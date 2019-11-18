البرلمان: جلسة عامة اليوم لتكوين لجنة وقتية مخصَصة لدراسة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020 .

Lundi 18 Novembre 2019
باب نات - يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2019 بداية من الساعة العاشرة صباحا .
ويتضمّن جدول الاعمال النظر في تكوين لجنة وقتية مخصَصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ، ومشروع قانون المالية لسنة 2020 وميزانية الدولة لسنة 2020 .
اللجنة الخاصة الوقتية
تتوزع المقاعد في اللجنة الخاصة الوقتية لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ، ومشروع قانون المالية لسنة 2020 وميزانية الدولة لسنة 2020 كالاتي :
· حزب حركة النهضة: 5
· حزب قلب تونس : 4
· حزب التيار الديمقراطي : 2
· ائتلاف الكرامة : 2
· الحزب الدستوري الحر : 2
· حركة الشعب : 2
· حركة تحيا تونس : 2
· بقية الأحزاب والائتلافات والقائمات المستقلة : 3
*توزيع الحصص مع مراعاة التمثيل النسبي للأحزاب والائتلافات حسب نتيجة الانتخابات
وينص الفصل 64 من النظام الداخلي على الآتي:
تتكون اللجان من إثنين وعشرين عضوا.
يتمّ تكوين اللّجان وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل.
يسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل كل عشرة أعضاء بالكتلة.
توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا.
ويتضمّن جدول الاعمال النظر في تكوين لجنة وقتية مخصَصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ، ومشروع قانون المالية لسنة 2020 وميزانية الدولة لسنة 2020 .
اللجنة الخاصة الوقتية
تتوزع المقاعد في اللجنة الخاصة الوقتية لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ، ومشروع قانون المالية لسنة 2020 وميزانية الدولة لسنة 2020 كالاتي :
· حزب حركة النهضة: 5
· حزب قلب تونس : 4
· حزب التيار الديمقراطي : 2
· ائتلاف الكرامة : 2
· الحزب الدستوري الحر : 2
· حركة الشعب : 2
· حركة تحيا تونس : 2
· بقية الأحزاب والائتلافات والقائمات المستقلة : 3
*توزيع الحصص مع مراعاة التمثيل النسبي للأحزاب والائتلافات حسب نتيجة الانتخابات
وينص الفصل 64 من النظام الداخلي على الآتي:
تتكون اللجان من إثنين وعشرين عضوا.
يتمّ تكوين اللّجان وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل.
يسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل كل عشرة أعضاء بالكتلة.
توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا.
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