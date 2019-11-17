في انتظار اللطخة الاعظم جمهور الافريقي يكرّم ... ودعوات للسلطة لتخفيف الحمل

Dimanche 17 Novembre 2019



باب نات

- بتت قناة تونسنا في سهرة احتفالية خاصة بجمهور الافريقي تكريما لهذا الجمهورة الظاهرة في العالم بعد ان اصبح حديث وسائل الاعلام في الخارج والداخل بتوفيره لمبلغ 3 مليارات في ظرف قياسي .وقد وجهت الدعوة لثلة من الضيوف احسن معد الحصة الصحبي بكار انتقاءهم بحرفية لقربهم الكبير من جماهير الافريقي من رموز الفيراج علي غرار فؤاد ولد عمارة وعدد من الفنانين المتيمين بحب الافريقي مثل فيصل الرياحي وليد التونسي لطفي بوشناق الذي تدخل عبر الهاتف ونجم الفريق صابر خليفة وعلي رتيمة والمدير الاداري السابق لطفي القلمامي ...حيث تم التنويه بما قامت به هذه الجماهير مع التاكيد علي تجديد اللطخات تزامنا مع احياء حفلات فنية كبري تعهد بها المطربون الحاضرون ..وقد راحت السهرة المتنوعة بين بين الفن والشعر والغناء وقد زادتها جماهير الافريقي رونقا باهازيجها وتفاعلها مع مختلف التدخلات التي طغي عليها الطابع الهزلي والجدي معا . حيث اثني لطفي القلمامي علي وعي جماهير الافريقي بالظرف الدقيق الذي يعيشه النادي وقد استغل حضوره في الحصة ومعرفته الجيدة بخفايا الامور وحجم الديون ليطلق دعوة صريحة لسلطة الاشراف الرئاسات الثلاث لتخفيف الحمل عن الجماهير لتخطي هذه المحنة من خلال التعهد علي الاقل بصيانة الحديقة كدعوته سابقا لاستغلال الاموال المجمدة للرئيس السابق لتسوية ما تبقي من ديون حتي يكون احتفاله بالمئوية ايذانا بانتهاء حقبة صعبة وبداية مرحلة جديدة وهي دعوة في محلها لمعاضدة مجهوذ جماهيرة الخرافية الذي اعطي درسا للعالم في الوفاء والتضحية رغم صعوبة الظرف واعتبر انه من حق الافريقي التمتع بلفتة السلطات العليا في البلاد حتي ينصرف لاعداد المائوية ويطوي هذا الملف نهائيا .