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حاتم المليكي : سنقدم 60 صحن مقرونة ككفارة عن اليمين بعدم التحالف مع النهضة

Vendredi 15 Novembre 2019

Vendredi 15 Novembre 2019
باب نات - أكد القيادي في حركة قلب تونس حاتم المليكي الجمعة 15 نوفمبر أن حزبه لم يلتزم بخطابه الانتخابي المناوئ لحركة النهضة وقام بالتصويت لصالح راشد الغنوشي في انتخابات رئاسة البرلمان.
وقال حاتم المليكي في حوار في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك " صوتنا لراشد الغنوشي من أجل أن نضم تواجد مرشحتنا سميرة الشواشي في منصب نائب أول"، مضيفا " لم نتحالف مع النهضة والحديث عن التحالفات يكون في الحكومة وليس في البرلمان".
واستدرك حاتم المليكي بالقول " نحن نمارس السياسة ونتائج الانتخابات فرضت التصويت لراشد الغنوشي".


وفي علاقة بتصريحات قيادات قلب تونس التي حلفت بأن الحزب لن يتحالف مع حركة النهضة، علذق حاتم المليكي بالقول " حلفنا بعدم التحالف مع النهضة وكذبنا ميسالش توا نعملو 60 صحن مقرونة للمساكين".


  
  
     
  
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