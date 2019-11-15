تفاصيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية احداث المنيهلة الارهابية

Vendredi 15 Novembre 2019
باب نات - جلبت اليوم الجمعة للوحدات الأمنية الى هيئة الدّائرة الجنائية المختصّة في النّظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس 14 متهما فيما عرف باحداث المنيهلة الإرهابية ؛التي جدّت أحداثها في ماي 2016 . في حين لم يتم جلب الإرهابيين عادل الغندري ومنذر الدرعي .
وبالمناداة على المتهمين المحالين بحالة سراح حضر 13 متهما في حين تخلف 5 اخرين عن الحضور .
مطالب افراج ..
وقد حضر محامو المتهمين؛ وقدم البعض منهم اعلامات نيابة للترافع عن بعض المتهمين .
كما طلب بعض المظنون فيهم التاخر لانابة محامين .
هذا وطلب بعض المحامين الافراج عن منوبيهم الموقوفين في القضية منذ ثلاث سنوات من بينهم ممرض .
هيئة المحكمة قررت حجز القضية الجلسة لتحديد موعد لاحق لها وللنظر في مطالب الافراج .
وللتذكير بملف القضية فان وحدات الحرس الوطني قامت في 11 ماي 2016 بعمليّة أمنيّة ناجحة بمنزل في جهة المنيهلة من ولاية أريانة تمّ خلالها القضاء على عنصرين إرهابيين خطيرين مفتّش عنهما خلال عمليات مداهمة و إيقافات كما تمّ القبض على عدد من الارهابيين المفتّش عنهم.
وبالمناداة على المتهمين المحالين بحالة سراح حضر 13 متهما في حين تخلف 5 اخرين عن الحضور .
مطالب افراج ..
وقد حضر محامو المتهمين؛ وقدم البعض منهم اعلامات نيابة للترافع عن بعض المتهمين .
كما طلب بعض المظنون فيهم التاخر لانابة محامين .
هذا وطلب بعض المحامين الافراج عن منوبيهم الموقوفين في القضية منذ ثلاث سنوات من بينهم ممرض .
هيئة المحكمة قررت حجز القضية الجلسة لتحديد موعد لاحق لها وللنظر في مطالب الافراج .
وللتذكير بملف القضية فان وحدات الحرس الوطني قامت في 11 ماي 2016 بعمليّة أمنيّة ناجحة بمنزل في جهة المنيهلة من ولاية أريانة تمّ خلالها القضاء على عنصرين إرهابيين خطيرين مفتّش عنهما خلال عمليات مداهمة و إيقافات كما تمّ القبض على عدد من الارهابيين المفتّش عنهم.
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Par:Fessi425 (Tunisia )
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