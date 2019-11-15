بعد انتخاب طارق الفتيتي، سيف الدين مخلوف يهنئ التيار وحركة الشعب بالتحالف مع قلب تونس والدستوري الحر

Vendredi 15 Novembre 2019
باب نات - هنأ الخميس 14 نوفمبر، رئيس كتلة الائتلاف الوطني، سيف الدين مخلوف أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وقلب تونس والحزب الدستوري الحر بفوز "مرشحهم" طارق الفتيتي في انتخابات النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.
وأشار مخلوف الي تحالف الأحزاب المذكورة لانتخاب الفتيتي الذي تحصل علي 93 صوت مقابل 74 صوتا لمرشح ائتلاف الكرامة الدكتور يسري الدالي.
ولمح مخلوف الي ان تصويت حركة الشعب والتيار بمثابة الخيانة لناخبيهم مؤكدا في المقابل أن ائتلاف الكرامة "لا يبيع ولا يخون ناخبيه".
وكان مجلس نواب الشعب، فشل في وقت سابق من جلسته الافتتاحية للدورة النيابية 201-2024، في انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، بعد عدم حصول أي من المترشحين الثلاثة النائب يسري الدالي عن ائتلاف الكرامة والنائبة ليلى الحداد عن حركة الشعب والنائب طارق الفتيتي (كتلة الإصلاح الوطني) في الحصول على الأغلبية المطلقة (109 أصوات).
وكان قد تم يوم الأربعاء انتخاب راشد الغنوشي النائب عن حركة النهضة رئيسا لمجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة الإفتتاحية للمدة النيابية 2019-2024 ، وانتخاب النائبة عن حزب قلب تونس سميرة الشواشي نائبة أولى لرئيس مجلس نواب الشعب.
وأشار مخلوف الي تحالف الأحزاب المذكورة لانتخاب الفتيتي الذي تحصل علي 93 صوت مقابل 74 صوتا لمرشح ائتلاف الكرامة الدكتور يسري الدالي.
ولمح مخلوف الي ان تصويت حركة الشعب والتيار بمثابة الخيانة لناخبيهم مؤكدا في المقابل أن ائتلاف الكرامة "لا يبيع ولا يخون ناخبيه".
وكان مجلس نواب الشعب، فشل في وقت سابق من جلسته الافتتاحية للدورة النيابية 201-2024، في انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، بعد عدم حصول أي من المترشحين الثلاثة النائب يسري الدالي عن ائتلاف الكرامة والنائبة ليلى الحداد عن حركة الشعب والنائب طارق الفتيتي (كتلة الإصلاح الوطني) في الحصول على الأغلبية المطلقة (109 أصوات).
وكان قد تم يوم الأربعاء انتخاب راشد الغنوشي النائب عن حركة النهضة رئيسا لمجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة الإفتتاحية للمدة النيابية 2019-2024 ، وانتخاب النائبة عن حزب قلب تونس سميرة الشواشي نائبة أولى لرئيس مجلس نواب الشعب.
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Par:kamelnet (Tunisia )
Sur: بعد انتخاب طارق الفتيتي، سيف الدين مخلوف يهنئ التيار وحركة الشعب بالتحالف مع قلب تونس والدستوري الحر