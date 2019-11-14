المكي: لن نتحالف مع قلب تونس لتشكيل الحكومة والغنوشي عليه ان يلتزم بكلامه

Jeudi 14 Novembre 2019



باب نات

- قال القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في مداخلة على قناة التاسعة انه لا مجال للتحالف مع قلب تونس لتشكيل الحكومة.واضاف عبد اللطيف المكي " الغنوشي عليه ان يلتزم بكلامه بخصوص هذه النقطة وذلك حتى لا نخسر مصداقيتنا امام ناخبينا".واكد المكي انه هنالك حوار مرتقب مع التيار الديمقراطي وحركة الشعب وائتلاف الكرامة.وكان رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي عقد ظهر يوم الخميس، بمقر المجلس بباردو، سلسلة لقاءات واتصالات مع رؤساء وقادة الأحزاب الممثلة في البرلمان، للتشاور حول الشخصية المرشّحة لرئاسة الحكومة والتي تم التصويت عليها في مجلس شورى النهضة المنعقد صباح يوم الخميس ، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحركة، عماد الخميري.وأضاف الخميري أن هذه المشاورات تأتي قبل الإعلان يوم الجمعة عن مرشح الحركة لرئاسة الحكومة، وإبلاغها رئيس الجمهورية، بتكليف من مجلس شورى النهضة، ملاحظا أن الغنوشي سيتولى التشاور مع كافة ممثلي الأحزاب الممثلة في البرلمان، بصفته رئيس مجلس نواب الشعب، بخصوص كل ما يتعلق بسير مؤسسة رئاسة الحكومة.