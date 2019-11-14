Jeudi 14 Novembre 2019



باب نات

- قال استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " ان حزب عبير موسى حزب فاشي بامتياز.واضاف جوهر بن مبارك " عبير موسي مسكينة باش تضطر تعيط للغنوشي سيد الرئيس و نتمنالها وسع البال".واكد عبير موسى ان عبير موسى مهمتها الرئيسية افساد اجتماعات الاحزاب المعارضة.