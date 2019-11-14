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جوهر بن مبارك: عبير موسي مسكينة باش تضطر تعيط للغنوشي سيد الرئيس و نتمنالها وسع البال

Jeudi 14 Novembre 2019

Jeudi 14 Novembre 2019
باب نات - قال استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " ان حزب عبير موسى حزب فاشي بامتياز.
واضاف جوهر بن مبارك " عبير موسي مسكينة باش تضطر تعيط للغنوشي سيد الرئيس و نتمنالها وسع البال".
واكد عبير موسى ان عبير موسى مهمتها الرئيسية افساد اجتماعات الاحزاب المعارضة.



  
  
     
  
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