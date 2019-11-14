الغنوشي يشرف على اجتماع ممثلي الأحزاب والائتلافات النيابية

Jeudi 14 Novembre 2019



باب نات

- أشرف راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، بعد ظهر اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019 بقصر باردو، على اجتماع ممثلي الأحزاب البرلمانية والائتلافات والمجموعات الانتخابية (حسب الأهمية العددية).وأكّد رئيس المجلس أولويّة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020 وميزانية الدولة لسنة 2020 ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، مشيرا إلى الآجال الدستورية للنظر والمصادقة في أجل أقصاه 10 ديسمبر.وتوافق الاجتماع على إقتراح إحداث لجنة خاصة "وقتية" للنظر في هذه المشاريع حسب ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وعرضه على الجلسة العامة يوم الاثنين 18 نوفمبر 2019.