عبد اللطيف العلوي: اللّي حرثه الشّعب ردّسه حزب الشّعب ومعاه التّيّار

Jeudi 14 Novembre 2019
باب نات - علّق القيادي في اتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي الأربعاء 13 نوفمبر على تعنت حركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي في ايجاد أرضية مشتركة تمكن من تكوين حكومة ثورية.
وقال عبد اللطيف العلوي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " للأسف، كانت لدينا فرصة تاريخية سانحة جدّا لحكومة ثورية بأغلبية مريحة، الشّعب عرف كيف يصوّت، لكن اللّي حرثه الشّعب ردّسه حزب الشّعب ومعاه التّيّار".
وفي ما يلي تدوينة نور الدين العلوي كاملة:
للأسف، كانت لدينا فرصة تاريخية سانحة جدّا لحكومة ثورية بأغلبية مريحة، الشّعب عرف كيف يصوّت، لكن اللّي حرثه الشّعب ردّسه حزب الشّعب ومعاه التّيّار.
قليل من السياسة مطلوب، ولكن هناك من تسيّس حتّى تسوّس. المبالغة في المناورة والتّذاكي والتّكبرين على الشّعب التونسيّ لن تنفع في شيء، والدّليل مانراه اليوم: فرصة نضيّعها على شعبنا بحجج واهية أوهن من بيت العنكبوت!
يغمضون أعينهم على تسعة أعشار البرامج والرّؤى التي تجمعنا، ويفتحونها فقط على العشر الّذي نختلف فيه!!
يرفضون ائتلاف الكرامة لأنه لا يشبههم! وكأنّهم خلقوا من طين وخلقنا من عجين.
كان من المفروض أن يلتقي الناس حول الدّستور ويتفرّقوا حوله،
نحن في ائتلاف الكرامة سنرفض من يرفضنا، وسنعطي الدّروس بالمجّان لكلّ من يرغب في التّعلّم،
وقليل مّاهم!
ليلتكم زينة."
وقال عبد اللطيف العلوي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " للأسف، كانت لدينا فرصة تاريخية سانحة جدّا لحكومة ثورية بأغلبية مريحة، الشّعب عرف كيف يصوّت، لكن اللّي حرثه الشّعب ردّسه حزب الشّعب ومعاه التّيّار".
وفي ما يلي تدوينة نور الدين العلوي كاملة:
للأسف، كانت لدينا فرصة تاريخية سانحة جدّا لحكومة ثورية بأغلبية مريحة، الشّعب عرف كيف يصوّت، لكن اللّي حرثه الشّعب ردّسه حزب الشّعب ومعاه التّيّار.
قليل من السياسة مطلوب، ولكن هناك من تسيّس حتّى تسوّس. المبالغة في المناورة والتّذاكي والتّكبرين على الشّعب التونسيّ لن تنفع في شيء، والدّليل مانراه اليوم: فرصة نضيّعها على شعبنا بحجج واهية أوهن من بيت العنكبوت!
يغمضون أعينهم على تسعة أعشار البرامج والرّؤى التي تجمعنا، ويفتحونها فقط على العشر الّذي نختلف فيه!!
يرفضون ائتلاف الكرامة لأنه لا يشبههم! وكأنّهم خلقوا من طين وخلقنا من عجين.
كان من المفروض أن يلتقي الناس حول الدّستور ويتفرّقوا حوله،
نحن في ائتلاف الكرامة سنرفض من يرفضنا، وسنعطي الدّروس بالمجّان لكلّ من يرغب في التّعلّم،
وقليل مّاهم!
ليلتكم زينة."
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Par:BABANETTOO (France )
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