Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Thawrat-El-Shak  

الهاروني: خذلنا من التيار وحركة الشعب فلا لوم علينا

Jeudi 14 Novembre 2019

Jeudi 14 Novembre 2019
باب نات - حمّل رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني كلا من التيار الديمقراطي وحركة الشعب مسؤولية الاخفاق في التحالف معهما.
وقال الهاروني "القوى المحسوبة على الثورة خذلونا للمرة الثالثة وحركة الشعب والتيار الديمقراطي كانوا قوة لعرقلة المفاوضات وأدعوهم لمراجعة مواقفهم ومن فرض شروط تعجيزية خسر اليوم في البرلمان".
وتابع الهاروني " التيار الديمقراطي وحركة الشعب يرتكبان نفس الخطا الذي تسبب فيه احمد نجيب الشابي وحمة الهمامي.


وأكد عبد الكريم الهاروني ان الأحزاب المحسوبة على الثورة خذلتنا في 2014 وذلك بالتحالف مع نداء تونس مشيرا بان المرة الثالثة خذلنا التيار وحركة الشعب.
وقال الهاروني ان التيار الديمقراطي يريد ضمانات لمقاومة الفساد واتسائل لماذا لا يقدم هو بدوره ضمانات لنا بانه جاد في مكافحة الفساد.

الفيديو: بتداءا من الدقيقة59




  
  
     
  
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7 de 7 commentaires pour l'article 192648

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 14 Novembre 2019 à 10h 59m |           
الطلبات التي تقدم بها التيار و حركة الشعب خلال المفاوضات مع النهضة هي طلبات تدل على بلاهة و غباء مركب ... قالولهم أنتم مستحيل تعينو رئيس وزراء من حزبكم و أحنا تعطونا الداخلية و القضاء ...
معناها يقصيو في حركة النهضة ويستعبدو فيها ويدعيو أنهم يحاورو فيها...
هذا السلوك الفسد متاع المسطكين هو الذي صنع شعبية حركة النهضة ...

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 14 Novembre 2019 à 10h 42m |           
تتذكروش المغزاوي قداش عمل من حصة في قناة نسمة وهو يشكك في القضاء و يدافع على القروي ... و يصيح و يبرح سيبو القروي ضاربا عرض الحائط بحرية القضاء ... بالنسبة للمواطن العادي الذي يتدخل و يبتز القضاء هو أخطر بألف مرة من سارق الفلوس...
أضف إلى ذلك هاك اللوبانة متاع ابتزاز القضاء في التحقيق حول اغتيال الشهيدين وهجومهم على مرفق القضاء .... الفساد راهو ماهوش فقط سرقة فلوس ...

Carlos73  (Tunisia)  |Jeudi 14 Novembre 2019 à 10h 34m |           
قول ﷺ: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان
قالوا لن نتحالف مع قلب تونس الفاسد و تحالفوا معاه
وعدوا بحكومة ثورية متع اصلاح فأخلفوا
وأتمنوا عالثورة فخانوها

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 14 Novembre 2019 à 10h 33m |           
التيار و حركة الشعب أكثر فساد من قلب تونس ... الفرق الوحيد بينهم أن قلب تونس يتحيل على قوانين الصرف و التجارة في ربح أموال ليست من حقه و حركة الشعب و لاتيار يتحيلون على الدستور و القوانين المنظمة لتكوين الحكومة و تراتيب الحكم ... انتخبهم الشعب للبرلمان فأرادو الحكومة و البرلمان و الوزارات و الجمل بما حمل مع حقد وفاشية في محاولة الحزب الفائز الأول في التشريعية و سلبه حقوقه و حقوق ناخبيه ...عمل شرط العازل على الهجالة ... اللي يحب يتدلل يمشي يتدلل
على أمو ...

Lechef  ()  |Jeudi 14 Novembre 2019 à 10h 29m |           
Harouni dérape. Au contraire , ces deux partis ont montré qu'ils sont sincères vis à vis de leurs électeurs, contrairement à Qalb Tunis et Nahdha qui ont trahi leurs partisans pour l'intérêt propre de quelques membres.
Donc, le chemin sera ouverte pour uhn avenir radieux à Ettayer et mouvement du peuple !!!!

Carlos73  (Tunisia)  |Jeudi 14 Novembre 2019 à 10h 07m |           
الحق حق و الباطل باطل
تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها
هذي عبارة وحدة ملقاتش شهرية باهية ولات تخدم مومس و قتلك ماتلومش عليا
تبا لكم

Bensa94  (France)  |Jeudi 14 Novembre 2019 à 10h 05m |           
Pour leurs intérêts un islamiste, le halal devient haram et le haram devient halal



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