الهاروني: خذلنا من التيار وحركة الشعب فلا لوم علينا

Jeudi 14 Novembre 2019



باب نات

- حمّل رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني كلا من التيار الديمقراطي وحركة الشعب مسؤولية الاخفاق في التحالف معهما.وقال الهاروني "القوى المحسوبة على الثورة خذلونا للمرة الثالثة وحركة الشعب والتيار الديمقراطي كانوا قوة لعرقلة المفاوضات وأدعوهم لمراجعة مواقفهم ومن فرض شروط تعجيزية خسر اليوم في البرلمان".وتابع الهاروني " التيار الديمقراطي وحركة الشعب يرتكبان نفس الخطا الذي تسبب فيه احمد نجيب الشابي وحمة الهمامي.وأكد عبد الكريم الهاروني ان الأحزاب المحسوبة على الثورة خذلتنا في 2014 وذلك بالتحالف مع نداء تونس مشيرا بان المرة الثالثة خذلنا التيار وحركة الشعب.وقال الهاروني ان التيار الديمقراطي يريد ضمانات لمقاومة الفساد واتسائل لماذا لا يقدم هو بدوره ضمانات لنا بانه جاد في مكافحة الفساد.