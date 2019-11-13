جوهر بن مبارك: عبير موسى تقوم بتصرفات ميليشيات

Mercredi 13 Novembre 2019



باب نات

- وصف استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في مداخلة على قناة حنبعل تصرفات رئيسة الحزب الدستور الحر في البرلمان بانها " تصرفات صبيانية" مضيفا " موسى ومن على شاكلتها كسرت رؤوسنا بالدولة الوطنية وهي لا تحترم الدولة".واضاف جوهر ن مبارك " عبير موسى كانت شريكة في تخريب اجتماعات احزاب المعارضة زمن النظام السابق متابعا " عبير موسى تعيد نفس السياسات القديمة وهي سلوك الميليشيات".