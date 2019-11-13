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جوهر بن مبارك: عبير موسى تقوم بتصرفات ميليشيات

Mercredi 13 Novembre 2019

Mercredi 13 Novembre 2019
باب نات - وصف استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في مداخلة على قناة حنبعل تصرفات رئيسة الحزب الدستور الحر في البرلمان بانها " تصرفات صبيانية" مضيفا " موسى ومن على شاكلتها كسرت رؤوسنا بالدولة الوطنية وهي لا تحترم الدولة".
واضاف جوهر ن مبارك " عبير موسى كانت شريكة في تخريب اجتماعات احزاب المعارضة زمن النظام السابق متابعا " عبير موسى تعيد نفس السياسات القديمة وهي سلوك الميليشيات".



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 192633

Franchise  ()  |Mercredi 13 Novembre 2019 à 21h 28m |           
Jawhar mbarek a perdu une bonne occasion pour se taire. Pour un enseignat de droit ses positions sont drôles pour ne pas dire comiques

MedTunisie  (Tunisia)  |Mercredi 13 Novembre 2019 à 20h 39m |           
الملاحظ في حركاتها انها تتصرف مع اعضاء كتلتها كقطيع ماعز



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