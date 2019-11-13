صورة اليوم: نائب تحيا تونس مروان الفلفال أول نائب في العالم ''قلبو على اليمين''

Mercredi 13 Novembre 2019
باب نات - أثار الأربعاء 13 نوفمبر، النائب عن حركة تحيا تونس، مروان الفلفال، حملة ساخرة على موقع الفايسبوك بسبب ظهوره خلال ترديد النشيد الوطني في الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد وهو يضع يده على صدره تعبيرا عن الوفاء والولاء للوطن.
لكن المثير للسخرية هو أن مروان الفلفال، عوض أن يضع يده اليمني على الجانب الأيسر من صدره، ظهر وهو يضع يده اليسرى على الجانب الأيمن من صدره.
وأثار المشهد موجة من التعليقات الساخرة وقال النشطاء مروان القلفال هو أو نائب في العالم قلبو عاليمين ومازلنا بش نشوفو برشا طرائف أخرين لمدة 5 سنين".
لكن المثير للسخرية هو أن مروان الفلفال، عوض أن يضع يده اليمني على الجانب الأيسر من صدره، ظهر وهو يضع يده اليسرى على الجانب الأيمن من صدره.
وأثار المشهد موجة من التعليقات الساخرة وقال النشطاء مروان القلفال هو أو نائب في العالم قلبو عاليمين ومازلنا بش نشوفو برشا طرائف أخرين لمدة 5 سنين".
1 de 1 commentaires pour l'article 192611
En continu
- 14:40 عبير موسي... القصاص..
- Hier 21:31 عبير و الديمقراطية على الطريقة الكركرية
- Hier 21:05 روما: الشاهد يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي
- Hier 19:05 الوطـــــــدي والشقــــــراء الالمانية..
- Hier 19:03 طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تتراجع
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:43
|17:14
|14:51
|12:11
|06:55
|05:26
|
20°
|15°
|% 37
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|15°-13
|19°-13
|18°-14
|19°-11
|16°-10
Follow @babnet_Tunisie
(284 637) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(107 452) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
(100 164) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 529) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 797) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 209) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 327) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 258) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 533) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 114) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 721) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 769) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 650) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 60 039) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 939) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 57 894) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 57 417) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 53 165) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 294) لطفي العبدلي.. تحت النار !
( 51 499) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
Par:bannour (Tunisia )
Sur: الأسعد اليعقوبي يعلّق على لقاء جمع شرف الدين بالغنوشي : التقي الفاسد بالإرهابي...فماذا عساه أن ينتج؟؟