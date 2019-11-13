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صورة اليوم: نائب تحيا تونس مروان الفلفال أول نائب في العالم ''قلبو على اليمين''

Mercredi 13 Novembre 2019

Mercredi 13 Novembre 2019
باب نات - أثار الأربعاء 13 نوفمبر، النائب عن حركة تحيا تونس، مروان الفلفال، حملة ساخرة على موقع الفايسبوك بسبب ظهوره خلال ترديد النشيد الوطني في الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد وهو يضع يده على صدره تعبيرا عن الوفاء والولاء للوطن.

لكن المثير للسخرية هو أن مروان الفلفال، عوض أن يضع يده اليمني على الجانب الأيسر من صدره، ظهر وهو يضع يده اليسرى على الجانب الأيمن من صدره.


وأثار المشهد موجة من التعليقات الساخرة وقال النشطاء مروان القلفال هو أو نائب في العالم قلبو عاليمين ومازلنا بش نشوفو برشا طرائف أخرين لمدة 5 سنين".


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192611

Lechef  ()  |Mercredi 13 Novembre 2019 à 15h 21m |           
Avoir le coeur à droite est une malformation congénitale qui existe même en Tunisie sans parler du monde .



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