عبير موسي: ''بدعة أداء اليمين الدستوري الجماعي غير دستورية، و اجراءات الجلسة الافتتاحية غير قانونية''

Mercredi 13 Novembre 2019



قالت النائبة ورئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي " إن بدعة أداء اليمين الدستوري الجماعي ، غير دستورية، وبالتالي فإن إجراءات الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب غير قانونية " وأضافت في تصريح اعلامي عقب رفع الجلسة العامة بالبرلمان اثر أداء النواب لليمين الدستوري اليوم الأربعاء، أنه تم منعها من تقديم نقطة نظام أثناء سير الجلسة، وأن أداء اليمين تم دون التثبت من قائمة الحضور".وأوضحت أن من يترأس الجلسة ( في إشارة الى أكبر نائب يترأس الجلسة الافتتاحية للجلسة العامة بالبرلمان، راشد الغنوشي)، مطالب بالتثبت من الحضور، اذ " أوهم أداء اليمين الجماعي بحضور جميع النواب، وبأنهم قاموا جميعا بأداء اليمين في حين أن الجلسة شهدت عددا من الغيابات نظرا لسوء التنظيم".وأكدت النائبة أنها أدت اليمين وجميع أعضاء كتلة حزبها الدستوري الحر، أدوا اليمين بصفة فردية في مقاعدهم، وأنهم سيقومون بنشر الفيديو الذي يثبت ذلك على صفحة الحزب الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.وجددت موسي، في نفس التصريح الصحفي ، اتهام رئيس حزب حركة النهضة المترأس لهذه الجلسة (باعتباره الأكبر سنا) بالتعسف على نواب الدستوري الحر الرافضين لأداء اليمين بشكل جماعي، مشددة على أن الدستور نص على أن يكون أداء اليمين الدستورية بالنسبة للنائب بشكل فردي.وقالت "إن النظام الداخلي الذي ينص على أداء اليمين بشكل جماعي ليس أعلى شأنا من الدستور، فضلا عن أن عددا من النواب كانوا غير حاضرين بالجلسة خلال أداء اليمين على غرار النائبين وليد جلاد وكمال الحمزاوي ونواب آخرون مما يجعل أداء اليمين غير مكتمل لجميع النواب" وفق تعبيرها. وأضافت بأن عدم أداء نواب الدستوري الحر اليمين بشكل جماعي مع بقية النواب لا يمنعهم من الترشح لأي منصب بما في ذلك ترؤس مجلس نواب الشعب.