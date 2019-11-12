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روما: الشاهد يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي

Mardi 12 Novembre 2019

Mardi 12 Novembre 2019
باب نات - التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء الثلاثاء بروما رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي وسلمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية قيس سعيد الى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا (Sergio Mattarella) تتعلق بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.




وكان الشاهد وصل من باريس حيث شارك في المنتدى العالمي للسلام أين التقى الرئيس إيمانويل ماكرون، وسلّمه رسالة صداقة من رئيس الدولة، قيس سعيد.



يذكر أنّ رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد شارك بتكليف من رئيس الجمهوريّة في هذا المنتدى الذي حضره أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة.



  
  
     
  
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