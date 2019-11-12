وزارة التجهيز تتخذ جملة من التدابير والإجراءات للرفع من استعدادات وتأهب مصالحها لتأمين التدخلات خلال نزول الأمطار

Mardi 12 Novembre 2019



باب نات

- حرصا على الرفع من استعدادات وتأهب المصالح المختصة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لمجابهة الطواري والكوارث وتامين التدخلات الضرورية خاصة في مجال الطرقات وحماية المدن من الفيضانات في هذه الفترة والأشهر المقبلة التي تتميز بتهاطل الامطار بكميات هامة في فترات وجيزة أحيانا أذن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نور الدين سالمي بتكوين فريق عمل فني من المصالح المعنية بالوزارة، عهدت الي مهمة التنقل الى كل الولايات للوقوف على مدى استعدادات المصالح الجهوية والمركزية لمجابهة موسم الامطار والثلوج الى جانت زيارة حضائر مشاريع طرقية وحماية المدن من الفيضانات والنقاط الزرقاء بالطرقات المرقمة نمع رفع النقائص والاختلالات الملاحظة ميدانيا في تقارير يتم متابعتها والحرص على تجاوزها في أقرب الآجال.وقد انطلق عمل هذا الفريق نهاية شهر أكتوبر 2019 حيث أدى 05 زيارات معانة شملت ولايات (اريانة وصفاقس وقابس ومدنين وتطاوين،وتم برمجة تنظيم زيارات معاينة الى بقية الولايات وفق برنامج محدد.- اتخاذ التدابير الوقائية الازمة للحد من المخاطر والقيم بحملات نظافة متواترة وتعهد الطرقات والجسور وشبكات تصريف مياه الامطار الراجعة بالنظر للوزارة ومنشأت الحماية من الفيضانات، ووضع خطة عملية لمعالجة النقاط الزرقاء لتفادي تراكم مياه الأمطار مع تسخير كل الإمكانات الضرورية من ذلك وسائل ذاتية ومقاولات والمقاولات الصغرى للبرنامج التحفيزي.- تدعيم اليقضة وتكثيف المتابعة الميدانية لحالة الطرقات خاصة من قبل رؤساء الفروع،- الحفاظ المتواصل على جاهزية وقدرة المصالح المختصة للتدخل السريع والناجع عند الحاجة من خلال تعبئة الإمكانات البشرية والمعدات والوسائل المادية الازمة في الغرض،-توفير المعلومات والبيانات حينيا وبالدقة المطلوبة وتداولها مع الإدارة المركزية-احكام التنسيق ومواصلة العمل مع الهياكل الاخرة المعنية والسادة الولاة في إطار اللجنة الوطنية الدائمة أو اللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة طبقا للنصوص الجاري بها العمل،- تنفيذ التوصيات والقرارات التي تم اتخاذها بمناسبة الاجتماعات الإقليمية التي تم عقدها مؤخرا شملت ولايات الشمال والوسط والجنوب والتي خصصت لمتابعة استعدادات مصالح الوزارة لموسم الامطار.وللاشارة فقد ادى وزير التجهيز والاسكان و التهيئة الترابية منذ بداية شهر نوفمبر الجاري زيارات ميدانية مرفوقا فرق من الإدارات المركزية والجهوية لتونس الكبري من أجل تكثيف العمل للقضاء على النقاط الزرقاء وصيانة وجهر وتنظيف البالوعات واعادة التهيئة، شملت عديد من الطرقات المرقّمة (الوطنية 3، 7، 9 و10 والجهوية 21، 22، 33، 36 و533 والمحلية 39...) بالاضافة الى زيارة ميدانية لعدد من منشآت الحماية من الفيضانات بولايات تونس الكبرى (تونس، منوبة، بن عروس، اريانة) .