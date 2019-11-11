سمير بن عمر: يحاولون إظهار الضابط زياد فرج الله بانه مريض نفساني لحماية العصابة

Lundi 11 Novembre 2019
باب نات - قال المحامي سمير بن عمر في مداخلة عبر أمواج اذاعة "كاب اف ام" ان قضية الضابط زياد فرج الله و " شوشو" الذان كشفا عن تورط عصابة من رجال اعمال وسياسيين وأمنيين في تهديد الامن القومي دليل على الخطر الذي أحدق بالتجربة الديمقراطية التونسية.
وأضاف سمير بن عمر " الضابط زياد فرج الله يتعرض لضغوطات مهولة من اجل إسكاته ومنعه من كشف الحقيقة".
وتابع سمير بن عمر " نطالب بتوفير الحماية ل ''شوشو'' وتحويله الى شاهد لتشجيعه على كشف عناصر الشبكة مضيفا " يجب الكشف عن الاطراف التي تسببت في محاولة تدمير مستقبل التونسيين".
كما انتقد سمير بن عمر بلاتوه قناة الحوار التونسي واتهمهم بتبييض الارهاب وطمس الحقيفة و الترويج ان ما روجه الضابط زياد فرج الله مجرد اشاعات و ذلك في غياب هيئة الدفاع عن الضابط, مضيفا “الحوار” تحولت إلى “نصبة” يأكل فيها “الصحفيون” لحوم الناس دون اكتراث!"
وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب والمحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي، أفاد في تصريح أدلى به اليوم الإثنين بأن النيابة العمومية بالقطب أذنت بفتح بحث تحقيقي بخصوص ما نشره نقيب أمني نهاية الأسبوع الماضي، حول وجود مخططات ارهابية والكشف عن مخزن أسلحة، بالوردانين من ولاية المنستير، وتم تكليف أحد قضاة التحقيق بالقطب بهذا الملف.
يذكر أنه تم اليوم الجمعة، تداول فيديو على شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" لنقيب بإقليم الأمن الوطني بسوسة يدعى رياد فرج الله، تحدث فيه عن كشفه لمخزن أسلحة بمنطقة الوردانيين من ولاية المنستير وعن وجود مخططات إرهابية.
رابط الفيديو
وأضاف سمير بن عمر " الضابط زياد فرج الله يتعرض لضغوطات مهولة من اجل إسكاته ومنعه من كشف الحقيقة".
وتابع سمير بن عمر " نطالب بتوفير الحماية ل ''شوشو'' وتحويله الى شاهد لتشجيعه على كشف عناصر الشبكة مضيفا " يجب الكشف عن الاطراف التي تسببت في محاولة تدمير مستقبل التونسيين".
كما انتقد سمير بن عمر بلاتوه قناة الحوار التونسي واتهمهم بتبييض الارهاب وطمس الحقيفة و الترويج ان ما روجه الضابط زياد فرج الله مجرد اشاعات و ذلك في غياب هيئة الدفاع عن الضابط, مضيفا “الحوار” تحولت إلى “نصبة” يأكل فيها “الصحفيون” لحوم الناس دون اكتراث!"
وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب والمحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي، أفاد في تصريح أدلى به اليوم الإثنين بأن النيابة العمومية بالقطب أذنت بفتح بحث تحقيقي بخصوص ما نشره نقيب أمني نهاية الأسبوع الماضي، حول وجود مخططات ارهابية والكشف عن مخزن أسلحة، بالوردانين من ولاية المنستير، وتم تكليف أحد قضاة التحقيق بالقطب بهذا الملف.
يذكر أنه تم اليوم الجمعة، تداول فيديو على شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" لنقيب بإقليم الأمن الوطني بسوسة يدعى رياد فرج الله، تحدث فيه عن كشفه لمخزن أسلحة بمنطقة الوردانيين من ولاية المنستير وعن وجود مخططات إرهابية.
رابط الفيديو
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