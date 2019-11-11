Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Ma-Nheremesh-Menak  

سمير بن عمر: يحاولون إظهار الضابط زياد فرج الله بانه مريض نفساني لحماية العصابة

Lundi 11 Novembre 2019

Lundi 11 Novembre 2019
باب نات - قال المحامي سمير بن عمر في مداخلة عبر أمواج اذاعة "كاب اف ام" ان قضية الضابط زياد فرج الله و " شوشو" الذان كشفا عن تورط عصابة من رجال اعمال وسياسيين وأمنيين في تهديد الامن القومي دليل على الخطر الذي أحدق بالتجربة الديمقراطية التونسية.

وأضاف سمير بن عمر " الضابط زياد فرج الله يتعرض لضغوطات مهولة من اجل إسكاته ومنعه من كشف الحقيقة".
وتابع سمير بن عمر " نطالب بتوفير الحماية ل ''شوشو'' وتحويله الى شاهد لتشجيعه على كشف عناصر الشبكة مضيفا " يجب الكشف عن الاطراف التي تسببت في محاولة تدمير مستقبل التونسيين".


كما انتقد سمير بن عمر بلاتوه قناة الحوار التونسي واتهمهم بتبييض الارهاب وطمس الحقيفة و الترويج ان ما روجه الضابط زياد فرج الله مجرد اشاعات و ذلك في غياب هيئة الدفاع عن الضابط, مضيفا “الحوار” تحولت إلى “نصبة” يأكل فيها “الصحفيون” لحوم الناس دون اكتراث!"


وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب والمحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي، أفاد في تصريح أدلى به اليوم الإثنين بأن النيابة العمومية بالقطب أذنت بفتح بحث تحقيقي بخصوص ما نشره نقيب أمني نهاية الأسبوع الماضي، حول وجود مخططات ارهابية والكشف عن مخزن أسلحة، بالوردانين من ولاية المنستير، وتم تكليف أحد قضاة التحقيق بالقطب بهذا الملف.


يذكر أنه تم اليوم الجمعة، تداول فيديو على شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك" لنقيب بإقليم الأمن الوطني بسوسة يدعى رياد فرج الله، تحدث فيه عن كشفه لمخزن أسلحة بمنطقة الوردانيين من ولاية المنستير وعن وجود مخططات إرهابية.

رابط الفيديو


  
  
     
  
rtt-5a1cb517948dba42c530a7c82da84eb3-2019-11-11 20:51:49






1 de 1 commentaires pour l'article 192503

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 11 Novembre 2019 à 21h 26m |           
"مريض نفسي" هذا ما أمر به كمال اللطيف عصابته بوصف كل من كشفهم، لانني سمعت اليوم حوار مع كمال اللطيف على إحد الاذاعات حول تصريح الضابط زياد فرج الله فقال هذا مريض نفسي.
هل هذه طريقة افشال كل تحقيق ؟
وهل كل امني شريف هو مريض نفسي ؟



En continu

الاثنين 11 نوفمبر 2019 | 14 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:15 14:53 12:10 06:53 05:24
13°
 12° % 66 :الرطــوبة
تونــس 12°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
12°-1215°-1319°-1420°-1423°-15
  • Avoirs en devises
    18501,7

  • (11 nov)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15003 DT        1$ =2,85154 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 nov)   890,5 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573507481|192503 5036|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires