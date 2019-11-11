الكاف: موجة برد وغياب مادة البترول الأزرق المستعملة للتسخين

Lundi 11 Novembre 2019



تعيش ولاية الكاف منذ يومين على وقع موجة من البرد وتراجع ملحوظ في درجات الحرارة، مما دفع الاهالي الى المطالبة بتوفير مادة البترول الأزرق الذي بات مفقودا بكامل محطات بيع الوقود بالجهة.وقال اصحاب عدد من المحطات لصحفي (وات) ان البترول الأزرق مفقود منذ عدة اشهر ولم يقع تزويدهم بهذه المادة التي يكثر عليها الطلب في فصل الشتاء باعتبارها تمثل المادة الحيوية للتدفئة بالنسبة لكثير من العائلات في الوسطين الحضري والريفي.وبين المدير الجهوي للتجارة رياض القاسمي (وات) انه يجري التنسيق مع السلطات الجهوية والمركزية وخاصة وزارة الصناعة لتوفير هذه المادة في اقرب الاجال لتمكين المواطنين من اقتنائها لاغراض التدفئة، سيما وان النشرات الجوية للمعهد الوطني للرصد الجوي تشير الى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.