تطاوين: حجز بضاعة مهرّبة بقيمة 156 ألف دينارا

Dimanche 10 Novembre 2019



باب نات

- ضبطت يوم 9 نوفمبر 2019 دورية تابعة لمنطقة الحرس الوطني بذهيبة من ولاية تطاوين على مقربة من رسم الحدود التونسي الليبي سيارة رباعية الدفع وبتفتيشها تبين انها محملة بحوالي 12500 علبة سجائر اجنبية مهربة.ووفق بلاغ لوزارة الداخلية تم حجز الشاحنة والبضاعة التي قدرت قيمتهم المالية بحوالي 156 ألف دينار وتحرير محضر بجائي في الغرض ضد السائق.