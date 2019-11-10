تطاوين: حجز بضاعة مهرّبة بقيمة 156 ألف دينارا

Dimanche 10 Novembre 2019
باب نات - ضبطت يوم 9 نوفمبر 2019 دورية تابعة لمنطقة الحرس الوطني بذهيبة من ولاية تطاوين على مقربة من رسم الحدود التونسي الليبي سيارة رباعية الدفع وبتفتيشها تبين انها محملة بحوالي 12500 علبة سجائر اجنبية مهربة.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية تم حجز الشاحنة والبضاعة التي قدرت قيمتهم المالية بحوالي 156 ألف دينار وتحرير محضر بجائي في الغرض ضد السائق.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية تم حجز الشاحنة والبضاعة التي قدرت قيمتهم المالية بحوالي 156 ألف دينار وتحرير محضر بجائي في الغرض ضد السائق.
En continu
- Hier 21:20 بطولة تونس لكرة السلة - نتائج الجولة السابعة
- Hier 19:35 30 عاما على سقوط ''جدار العار'' في برلين
- Hier 19:02 شكري الخطوي يستقيل من تدريب اتحاد بنقردان
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:45
|17:16
|14:53
|12:10
|06:52
|05:23
|
14°
|13°
|% 50
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
9.3 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|13°-12
|17°-11
|16°-11
|18°-13
|19°-12
Follow @babnet_Tunisie
(284 397) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(106 504) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 99 536) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 96 293) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 668) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 93 809) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 92 132) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 217) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 74 931) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 487) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 119) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 68 556) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 515) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 630) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 514) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 970) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 866) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 57 757) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 57 306) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 52 797) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
Par:tuttifrutti (Singapore )
Sur:سيدي الرئيس.. مالذي يحدث في تونس!!؟؟