المكي معلّقا على نتائج مجلس شورى النهضة ''سنتحمل مسؤولية قرارات غير موافقين عليها''

Dimanche 10 Novembre 2019
باب نات - تحدث القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي عن نتائج عقد اجتماع مجلس شورى النهضة في الحمامات لترشيح شخصية لرئاسة الحكومة.
وكتب المكي في تدوينة عبر صفحته علي الفايسبوك انه غير راض على نتائج الإجتماع وما تم التواصل اليه دون ان يفسر اكثر..
وكتب المكي في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية "
في السياسة يمكن أن تُحاسَب أو تُحَمَّل مسؤولية سياسات أو قرارت أنت غير موافق عليها لأن الناس لا تعرف كل الحقائق.
وكانت مناقشات مجلس شورى حركة النهضة أفضت إلى ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان مع التمسك بحق تعيين رئيس الحكومة، وهو ما يعني أن تكون هذه الشخصية على الأرجح من خارج الحركة..
واتُّخذ هذا القرار بأغلبية 75 صوتاً من مجموع الحضور، وأن 18 عضواً تمسكوا برئاسة الحكومة.
وكتب المكي في تدوينة عبر صفحته علي الفايسبوك انه غير راض على نتائج الإجتماع وما تم التواصل اليه دون ان يفسر اكثر..
وكتب المكي في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية "
في السياسة يمكن أن تُحاسَب أو تُحَمَّل مسؤولية سياسات أو قرارت أنت غير موافق عليها لأن الناس لا تعرف كل الحقائق.
وكانت مناقشات مجلس شورى حركة النهضة أفضت إلى ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان مع التمسك بحق تعيين رئيس الحكومة، وهو ما يعني أن تكون هذه الشخصية على الأرجح من خارج الحركة..
واتُّخذ هذا القرار بأغلبية 75 صوتاً من مجموع الحضور، وأن 18 عضواً تمسكوا برئاسة الحكومة.
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Par:karimyousef (France )
Sur: شورى النهضة : الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس الحكومة من الحركة