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الرئيس قيس سعيد من القيروان : المولد النبوي الشريف مناسبة لنستحضر تاريخنا وقيم الاسلام الحقيقية ومقاصد الشريعة ولنستشرف تاريخا جديدا لتونس

Vendredi 08 Novembre 2019

Vendredi 08 Novembre 2019
باب نات - تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة 08 نوفمبر 2019 إلى القيروان بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وأدّى رئيس الدولة بهذه المناسبة زيارة لمقرّ الولاية حيث كان في استقباله الوالي وأعضاء مجلس النواب بالجهة والمعتمدين وممثّلين عن المنظمات الوطنية، وكانت هذه الزيارة فرصة للاستماع لمشاغل الجهة وخاصّة منها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.


وكان رئيس الجمهورية قد توقّف قبل ذلك عند مدخل الولاية حيث التقى عدد من الشبّان والشبّات المعتصمين منذ أشهر للمطالبة بالشغل. وأكّد رئيس الجمهورية على مشروعية هذه المطالب وضرورة إيجاد الحلول لها وذلك بتظافر كلّ الجهود، كما أكّد أنّ الاحتجاج هو حقّ مشروع للتعبير عن الرفض ولكن يجب أن يفضي إلى تقديم تصوّرات حتى يكون الشباب قوّة اقتراح.

وفي تصريح إعلامي عند الوصول إلى مدخل جامع عقبة ابن نافع، شدّد رئيس الجمهورية على أهمية الاستلهام من القيم الجوهرية للدين الإسلامي الحنيف ومن بينها قيمة الحرية التي أضافها الشيخ محمد الخضر حسين ومن بعده العلّامة الطاهر بن عاشور.

وقال ان ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة لنستحضر تاريخنا وقيم الاسلام الحقيقية في الاستقامة والأمانة وأيضا مقاصد الشريعة الاسلامية وعلى رأسها الحرية.
وأضاف بأن المولد النبوي الشريف هو أيضا مناسبة لنستشرف تاريخا جديدا لتونس.

واعتبر رئيس الجمهورية انه حان الوقت للنظر للقضايا الحقيقية للتونسيين وهي القضايا الاقتصادية والاجتماعية، قضايا الفقراء والمهمشين والشباب.
وأشار في هذا السياق الي مؤشرات النمو في القيروان وغيرها من الولايات التي قال انها لم تعد تقاس بالتشغيل والمقدرة الشرائية وغيرها بل أصبحت تقاس بنسبة الانتحار وتحديدا انتحار الاطفال وفق تعبيره.

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وقال في نفس السياق " حتي الانتحار وصل الى الاطفال، وقد سمعتم كيف حاولت تلميذة لم تتجاوز 11 سنة في العلا الانتحار" وعلق قائلا " حرموا حتي الاطفال من الحلم".
واستدرك قائلا " لكننا رغم ذلك سنصنع معا ان شاء الله تاريخا جديدا لتونس بارادة كل للتونسيين والتونسيات".

وأكّد رئيس الدولة على ضرورة توجيه الجهود نحو القضايا الحقيقية للتونسيات والتونسيين وخاصة الاقتصادية والاجتماعية و ضرورة الأخذ بأيادي الشباب ليساهم في إيجاد الحلول الكفيلة لتحقيق العيش الكريم والمشاركة في دفع التنمية في مختلف المجالات.

كما أشار رئيس الجمهورية إلى قدرة تونس على تجاوز الصعوبات وتحقيق حلم بناتها وأبنائها في بناء مستقبل أفضل بفضل الإرادة القويّة للشعب والطاقات البشرية التي تزخر بها.




  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 192352

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 08 Novembre 2019 à 17h 50m |           
عفوا هذا عنوانالخبر

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Fessi425  (Tunisia)  |Vendredi 08 Novembre 2019 à 17h 49m |           
قال الله تعالى في الحديث القدسيّ: "أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً"، وبالتّالي فحسن الظنّ هى عبادة قلبيّة نابعة من قلب مؤمن
بالله العلى العظيم، والتوكل على الله لا يأتى ثماره الخالصة إلا لحسن ظن العبد بالله عز وجل.

وقال تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ * فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ}.. [آل عمران : 173 - 174]،

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 08 Novembre 2019 à 17h 47m |           
من فضلكم اسمعوا لهذا الخبر الخطير وعلى بابنات نشره لعل الرسالة تصل الى اعلى الهرم في اقرب وقت، وشكرا.

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