صحفي ب''كاكتوس برود'' يكشف لموزاييك معطيات حول قضية سامي الفهري وشركة كاكتوس

Mercredi 06 Novembre 2019



إتّهم الصحفي وليد بورويس رئيس فرع نقابة الصحفيين بشركة كاكتوس المصادرة برود القائمين على شركة آيت برود والقاضي المراقب والمتصرفة القضائية بشركة كاكتوس بإرتكاب عدة تجاوزات والإضرار بمصالح الشركة.وأكّد في مداخلة هاتفية في برنامج ''موزاييك +'' على اذاعة موزاييك انتفاع سامي وشركاؤه بأموال كاكتوس برود دون وجه حق، مؤكدا وجود تواطئ مفضوح بين القاضي المراقب والمتصرفة القضائية، وفق تصريحه.وأكّد تحويل وجهة أحد أكبر برامج كاكتوس برود وأكثرها ربحا وهو ''دليلك ملك '' إلى آيت برود، وقال إنّ ''آيت برود'' تأخذ 55 بالمائة من مرابيح دليلك ملك رغم أنّه على ملك كاكتوس برود.وأوضح أنّه كان يتم إستغلال وسائل ومعدات وصحفيي وتقنيي كاكتوس برود ولكنّ الأموال والمرابيح كانت تذهب لـ ''آيت برود''.وأكّد أنّ لديه جميع الوثائق والدلائل التي تؤكّد هذه التجاوزات وهي موجودة لدى عدّة أطراف منها رئاسة الحكومة ومجلس النواب.وأشار إلى وجود تدخّل سياسي في قضية كاكتوس برود وحصول مقايضات، مؤكدا إنجاز برامج وحوارات على المقاس على غرار الحوار مع رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، مؤكدا أنّ محسن مرزوق كان حاضر على المونتاج.كما أكّد انتاج برامج على المقاس لحركة النهضة وسليم الرياحي وصنصرة عدة حلقات برامج لم تنل إعجاب أطراف سياسية، وفق تصريحه.المصدر - موزاييك