Mercredi 06 Novembre 2019



باب نات

- اكد رئيس حزب الرحمة سعيد الجزيري انه لن يتراجع ابدا عن موقفه بان المراة الحامل أولى بها ان تلجا للطبيبة عوض الطبيب في حال العيادة والفحص وليس في حال القيام بعملية الولادة.وقال سعيد الجزيري " لن اتراجع عن مواقفي الفقهية نتيجة السجالات السياسية التي تعرفها الساحة في تونس".وتابع سعيد الجزيري " اتحمل تبعات هذه الفتوى والتي اطلقتها بسبب التحرش الذي تعرضت له بعض الحوامل اثناء الفحص.