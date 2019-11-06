Mercredi 06 Novembre 2019
باب نات - اكد رئيس حزب الرحمة سعيد الجزيري انه لن يتراجع ابدا عن موقفه بان المراة الحامل أولى بها ان تلجا للطبيبة عوض الطبيب في حال العيادة والفحص وليس في حال القيام بعملية الولادة.
وقال سعيد الجزيري " لن اتراجع عن مواقفي الفقهية نتيجة السجالات السياسية التي تعرفها الساحة في تونس".
وتابع سعيد الجزيري " اتحمل تبعات هذه الفتوى والتي اطلقتها بسبب التحرش الذي تعرضت له بعض الحوامل اثناء الفحص.
وقال سعيد الجزيري " لن اتراجع عن مواقفي الفقهية نتيجة السجالات السياسية التي تعرفها الساحة في تونس".
وتابع سعيد الجزيري " اتحمل تبعات هذه الفتوى والتي اطلقتها بسبب التحرش الذي تعرضت له بعض الحوامل اثناء الفحص.
En continu
- Hier 22:24 توقيف سامي الفهري بتهمة غسيل الأموال
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:48
|17:20
|14:56
|12:10
|06:48
|05:19
|
19°
|19°
|% 77
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|19°-15
|21°-14
|23°-13
|18°-12
|20°-12
Follow @babnet_Tunisie
(284 012) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(136 550) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
( 98 297) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 95 890) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 95 535) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 94 449) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 93 338) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 941) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 047) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 74 382) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 74 064) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 70 771) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 68 152) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 67 993) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 114) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 421) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 65 010) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 62 222) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 867) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 638) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
Par:BenMoussa ( )
Sur: إعطاء إشارة انطلاق ترميم قصر الجم الأثري وتهذيبه