Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Hobbi Eeeh  

سعيد الجزيري: لن اتراجع عن مواقفي الفقهية نتيجة السجالات السياسية

Mercredi 06 Novembre 2019

Mercredi 06 Novembre 2019
باب نات - اكد رئيس حزب الرحمة سعيد الجزيري انه لن يتراجع ابدا عن موقفه بان المراة الحامل أولى بها ان تلجا للطبيبة عوض الطبيب في حال العيادة والفحص وليس في حال القيام بعملية الولادة.

وقال سعيد الجزيري " لن اتراجع عن مواقفي الفقهية نتيجة السجالات السياسية التي تعرفها الساحة في تونس".
وتابع سعيد الجزيري " اتحمل تبعات هذه الفتوى والتي اطلقتها بسبب التحرش الذي تعرضت له بعض الحوامل اثناء الفحص.




  
  
     
  
rtt-4e87d0bac7c04155c839157fae2ab17a-2019-11-06 14:58:02






0 de 0 commentaires pour l'article 192223



En continu

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 | 9 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:48 17:20 14:56 12:10 06:48 05:19
19°
 19° % 77 :الرطــوبة
تونــس 15°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
19°-1521°-1423°-1318°-1220°-12
  • Avoirs en devises
    18236,9

  • (5 nov)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,15802 DT        1$ =2,83196 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 nov)   944,5 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573051643|192223 1566|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires