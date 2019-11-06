عبد اللطيف العلوي لسامية عبو : أحنا فعلا ما نشبهولكمش، أنتم حالة مراهقة سياسية وغرور أحمق لا شفاء منه

Mercredi 06 Novembre 2019
باب نات - عبّر الأربعاء 6 نوفمبر القيادي بائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي عن غضبه من تصريحات القيادية في حزب التيار الديمقراطي سامية عبو التي قالت فيها متحدّثة عن الائتلاف "ما يشبهولناش".
وقال العلوي مخاطبا سامية عبو " احنا فعلا يا للاّ ما نشبهولكمش! احنا حالة وعي سياسي ومدني وأخلاقي في منتهى الرّقيّ، وأنتم حالة مراهقة سياسيّة وغرور أحمق لا شفاء منه".
وتابع قائلا " فعلا... إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللّئيم "تَشَنفخَ، نحن لسنا الحزب الأوّل ولسنا معنيّين بالسّعي لتشكيل الحكومة، وأكثر وضع مثاليّ ومريح ومرفّه بالنسبة إلينا هو المعارضة".
وأضاف مستنكرا ' ولذلك اللّي حاجته بينا يجينا، واللي ما حاجتوش يشدّ قدره، نعم... يشدّ قدره، قبل ما نطيّحوله قدره وربّي يهدي اللّي كان سبب في ها الخطوة".
وقال العلوي مخاطبا سامية عبو " احنا فعلا يا للاّ ما نشبهولكمش! احنا حالة وعي سياسي ومدني وأخلاقي في منتهى الرّقيّ، وأنتم حالة مراهقة سياسيّة وغرور أحمق لا شفاء منه".
وتابع قائلا " فعلا... إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللّئيم "تَشَنفخَ، نحن لسنا الحزب الأوّل ولسنا معنيّين بالسّعي لتشكيل الحكومة، وأكثر وضع مثاليّ ومريح ومرفّه بالنسبة إلينا هو المعارضة".
وأضاف مستنكرا ' ولذلك اللّي حاجته بينا يجينا، واللي ما حاجتوش يشدّ قدره، نعم... يشدّ قدره، قبل ما نطيّحوله قدره وربّي يهدي اللّي كان سبب في ها الخطوة".
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Par:kamelnet (Tunisia )
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