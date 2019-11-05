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جوهر بن مبارك: أحذر من الدسائس لإرباك المشهد بالحديث عن تقارب بين النهضة وقلب تونس وهذا مخالف للواقع

Mardi 05 Novembre 2019

Mardi 05 Novembre 2019
باب نات - قال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك أنه في نهاية المطاف ستتمكن حركة النهضة من تشكيل الحكومة.

وحذّر جوهر بن مبارك في حوار على قناة الزيتونة مما وصفه محاولات ارباك المشهد السياسي من خلال الحديث عن تقارب بين حركة النهضة وقلب تونس ومحادثات بين التيار الديمقراطي وقلب تونس وهذا مخالف للواقع.
وتابع جوهر بن مبارك " أعتقد أن حركة النهضة ستتوصل الى تشكيل حكومة دون قلب تونس".



  
  
     
  
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