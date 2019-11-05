اللطخة الكبرى - القلمامي : جمهور الافريقي يعيش حالة وعي خرافي

Mardi 05 Novembre 2019



باب نات

- صرح المدير الاداري السابق وعضو جمعية القدماء لطفي القلمامي لموقع le soir ان ما ياتيه جمهور النادي الافريقي يعبر عن حالة وعي عامة لدي جمهوره الوفي والذي وصف ما يقدمه من دعم بالملحمة التي سيخلدها التاريخ وعبر الاجيال وتعرض في سياق حديثه الي التراكمات التي اوصلت الافريقي الي هذا النفق وذلك لوجود تراكمات وازمة هيكلية وادارية عصفت بمكونات النادي اضافة الي العقود الضخمة للاعبي الفريق في بطولة متوسطة لا تحتمل مثل هذا الانفاق وقال ان النادي يعيش فترة مخاض عسيرة سينجو منها بفضل حالة الوعي التي يعيشها جمهوره في داخل البلاد وخارجها منوها بالهبة غير المسبوقة لجماهير النادي والتي صارت حديث العالم .وتواصل جماهير النادي الافريقي مساعيها من أجل تخليص ناديها من الديون من خلال جمع مليار جديد بعد أن تجاوزت قيمة التبرعات في الشهر الأول مليون و500 ألف دينار.ويطمح “شعب الافريقي” لجمع مليون دينار في يوم واحد، حيث دعا الأحباء في وقت سابق بأن يكون اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر موعدا لجمع المليار وأطلقوا عليه اسم ”اللطخة الكبرى” تشجيعا للأحباء الأحمر والأبيض لمواصلة تبرعاتهم لدعم الحساب البنكي المخصص لنزاعات النادي الافريقي.