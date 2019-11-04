الخطوط القطرية تقدم عروضاً خاصة لمشجعي الترجي الرياضي التونسي خلال بطولة كأس العالم للأندية FIFA قطر 2019

Lundi 04 Novembre 2019
بلاغ صحفي - في إطار تسهيل مهمة مشجعي الترجي الرياضي التونسي الذين يستعدون لمساندة فريقهم خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية FIFA قطر 2019™ التي ستقام في قطر من 11 إلى 21 ديسمبر 2019، أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية عن جملة من العروض الخاصة تتضمن تخفيضات مهمة للراغبين في متابعة هذا الحدث الكروي العالمي.
وعرضت الشركة للراغبين في عدم تفويت هذه الفرصة لمشاهدة أبطال العالم لكرة القدم وهم يتنافسون ومساندة الترجي الرياضي التونسي خلال البطولة خصومات حصرية على رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى الدوحة عند الحجز بدءاً من 8 نوفمبر 2019، كما توفر الشركة تذاكر دخول مجانية لمشاهدة المباريات.
ويتضمن التخفيض عروضاً عديدة فيما يخص التذاكر والإقامة، ويمكن للراغبين في السفر لمتابعة هذا الحدث الرياضي الاستثنائي الاطلاع عليها من خلال هذا الرابط .
وعرضت الشركة للراغبين في عدم تفويت هذه الفرصة لمشاهدة أبطال العالم لكرة القدم وهم يتنافسون ومساندة الترجي الرياضي التونسي خلال البطولة خصومات حصرية على رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى الدوحة عند الحجز بدءاً من 8 نوفمبر 2019، كما توفر الشركة تذاكر دخول مجانية لمشاهدة المباريات.
ويتضمن التخفيض عروضاً عديدة فيما يخص التذاكر والإقامة، ويمكن للراغبين في السفر لمتابعة هذا الحدث الرياضي الاستثنائي الاطلاع عليها من خلال هذا الرابط .
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Par:BABANETTOO (France )
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