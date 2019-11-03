الكشافة التونسية: فوج محمد جليل بالمحرس يحتفي بالذكرى الأولى لتأسيسه

Dimanche 03 Novembre 2019
باب نات - وائل الرميلي - عاشت مدينة المحرس من ولاية صفاقس، أمس السبت 2 نوفمبر 2019، على وقع الاحتفال بالذكرى الأولى لتأسيس فوج الكشافة التونسية محمد جليل بهذه الجهة. وقد ارتأت القيادة الكشفية تنظيم أنشطة تربوية وكشفية مختلفة، إذ أقيمت ورشات فنية ومعرض يؤرخ لمراحل الحركة الكشفية بالجهة إلى جانب تكريم كل من المرحوم القائد أحمد شقير و المرحوم القائد أحمد قرصان و المرحوم القائد الطاهر لجنف على مسيرتهم الكشفية و تخليدا لذكراهم، وألقيت بالمناسبة كلمات شكر وثناء للجهد الذي بذله المؤسسون، وقدّم الأشبال والزهرات والفتيان خلال الاحتفالية، أمام قادتهم ووسط أهاليهم عروضا فنية مصحوبة بأهازيج كشفية، بهدف التعريف بمهام الحركة ومبادئها الإنسانية على المجتمع.
فوج محمد جليل للكشافة التونسية بالمحرس أصبح له دورا فعالا في كل التظاهرات الثقافية التي تشهدها معتمدية المحرس، ورغم حداثته تأسيسه علي يد مجموعة من قدماء القادة، إلا انه مر بعدة مراحل من العطاء والتألق بجميع الأصعدة والأنشطة المتميزة وقد فاق عدد المنخرطين فيه الأربع مائة كشاف من جميع الفئات العمرية من عصافير وأشبال وزهرات ومرشدات وكشافة وجوالة و رواد ورابطة نسائية و قد ساهم أيضا في تكوين رابطة للرواد والأحباء خارج حدود الوطن بباريس. الفوج نجح في تنظيم العديد من المخيمات التكوينية والخرجات الاستكشافية و القيام بالزيارات الميدانية للمستشفى ودار الضيافة للمسنين وغيرها، و إحياء المناسبات الدينية والوطنية، والمساهمة في تنظيم العديد من الأحداث الثقافية والرياضية وتنظيم الحملات التحسيسية والتوعوية التي يسعى من خلالها إلي تكوين أفراد قادرين على تحمّل المسؤولية وإنشاء جيل متشبع بالأخلاق، وترسيخ ثقافة العمل، و تنمية و توعية المجتمع.
يشار أن فوج محمد جليل للكشافة التونسية بالمحرس عقد مؤتمره الأول يوم الأحد 20 أكتوبر 2019 بقاعة العقود البلدية بالمحرس تحت شعار "على دربك سائرون" تم تكليف القائد فريد الرديسي قائدا منتخبا للفوج لمدة ثلاث سنوات و القائد محمد رمضان ملازما و القائد عبد المنعم الجربي كاتبا عام و القأئد فوزي قدوار امين مال و القائد عدلي الرديسي رئيس لجنة التنظيم و العلاقات العامة و القائد نجيب الرقيق مكلف بالتجهبز و القائد بشير فرج قائد رابطة الطاهر لجنف و القائد توفيق بن زينة قائد رابطة لطفي بن حميدة بباريس و القائدة سعاد دربال قائدة الرابطة النسائية.
فوج محمد جليل للكشافة التونسية بالمحرس أصبح له دورا فعالا في كل التظاهرات الثقافية التي تشهدها معتمدية المحرس، ورغم حداثته تأسيسه علي يد مجموعة من قدماء القادة، إلا انه مر بعدة مراحل من العطاء والتألق بجميع الأصعدة والأنشطة المتميزة وقد فاق عدد المنخرطين فيه الأربع مائة كشاف من جميع الفئات العمرية من عصافير وأشبال وزهرات ومرشدات وكشافة وجوالة و رواد ورابطة نسائية و قد ساهم أيضا في تكوين رابطة للرواد والأحباء خارج حدود الوطن بباريس. الفوج نجح في تنظيم العديد من المخيمات التكوينية والخرجات الاستكشافية و القيام بالزيارات الميدانية للمستشفى ودار الضيافة للمسنين وغيرها، و إحياء المناسبات الدينية والوطنية، والمساهمة في تنظيم العديد من الأحداث الثقافية والرياضية وتنظيم الحملات التحسيسية والتوعوية التي يسعى من خلالها إلي تكوين أفراد قادرين على تحمّل المسؤولية وإنشاء جيل متشبع بالأخلاق، وترسيخ ثقافة العمل، و تنمية و توعية المجتمع.
يشار أن فوج محمد جليل للكشافة التونسية بالمحرس عقد مؤتمره الأول يوم الأحد 20 أكتوبر 2019 بقاعة العقود البلدية بالمحرس تحت شعار "على دربك سائرون" تم تكليف القائد فريد الرديسي قائدا منتخبا للفوج لمدة ثلاث سنوات و القائد محمد رمضان ملازما و القائد عبد المنعم الجربي كاتبا عام و القأئد فوزي قدوار امين مال و القائد عدلي الرديسي رئيس لجنة التنظيم و العلاقات العامة و القائد نجيب الرقيق مكلف بالتجهبز و القائد بشير فرج قائد رابطة الطاهر لجنف و القائد توفيق بن زينة قائد رابطة لطفي بن حميدة بباريس و القائدة سعاد دربال قائدة الرابطة النسائية.
En continu
- 13:10 دعه يعمل ، دعه يمر
- Hier 23:21 لا خير في هايكا تساوي بين الفساد و الدولة
- Hier 16:33 المجالس بالأمانات..
- Hier 16:28 غزوة الصورة ! ملحمة جمال عبد الناصر..
- Hier 09:53 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 08:10 ها نحن ننتظر.. يا قيس..!!
- Hier 00:22 حركة النهضة ''تُحذّر'' سامي الفهري
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:50
|17:23
|14:58
|12:10
|06:45
|05:17
|
27°
|26°
|% 34
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
8.2 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|26°-18
|24°-16
|26°-16
|17°-14
|20°-14
Follow @babnet_Tunisie
(283 587) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(135 679) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
( 97 401) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 94 267) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 93 020) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 748) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 88 900) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 846) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 85 075) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 74 221) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 73 300) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 70 106) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 920) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 67 520) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 66 934) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 65 723) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 267) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 662) خطير جدا.. C'est très grave
( 62 555) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 62 003) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur:الحكومة القادمة جريئة أو لا تكون