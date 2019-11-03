الكشافة التونسية: فوج محمد جليل بالمحرس يحتفي بالذكرى الأولى لتأسيسه

Dimanche 03 Novembre 2019



باب نات

عاشت مدينة المحرس من ولاية صفاقس، أمس السبت 2 نوفمبر 2019، على وقع الاحتفال بالذكرى الأولى لتأسيس فوج الكشافة التونسية محمد جليل بهذه الجهة. وقد ارتأت القيادة الكشفية تنظيم أنشطة تربوية وكشفية مختلفة، إذ أقيمت ورشات فنية ومعرض يؤرخ لمراحل الحركة الكشفية بالجهة إلى جانب تكريم كل من المرحوم القائد أحمد شقير و المرحوم القائد أحمد قرصان و المرحوم القائد الطاهر لجنف على مسيرتهم الكشفية و تخليدا لذكراهم، وألقيت بالمناسبة كلمات شكر وثناء للجهد الذي بذله المؤسسون، وقدّم الأشبال والزهرات والفتيان خلال الاحتفالية، أمام قادتهم ووسط أهاليهم عروضا فنية مصحوبة بأهازيج كشفية، بهدف التعريف بمهام الحركة ومبادئها الإنسانية على المجتمع.فوج محمد جليل للكشافة التونسية بالمحرس أصبح له دورا فعالا في كل التظاهرات الثقافية التي تشهدها معتمدية المحرس، ورغم حداثته تأسيسه علي‮ ‬يد مجموعة من قدماء القادة،‮ ‬إلا انه مر بعدة مراحل من العطاء والتألق بجميع الأصعدة والأنشطة المتميزة وقد فاق عدد المنخرطين فيه الأربع مائة كشاف من جميع الفئات العمرية من عصافير وأشبال وزهرات ومرشدات وكشافة وجوالة و رواد ورابطة نسائية و قد ساهم أيضا في تكوين رابطة للرواد والأحباء خارج حدود الوطن بباريس. ‮الفوج نجح في تنظيم العديد من المخيمات التكوينية والخرجات الاستكشافية و القيام بالزيارات الميدانية للمستشفى ودار الضيافة للمسنين وغيرها،‮ ‬و إحياء ‬المناسبات الدينية والوطنية‮، والمساهمة في ‬تنظيم العديد من الأحداث الثقافية والرياضية وتنظيم الحملات التحسيسية والتوعوية التي يسعى من خلالها إلي ‬تكوين أفراد قادرين على تحمّل المسؤولية وإنشاء جيل متشبع بالأخلاق،‮ ‬وترسيخ ثقافة العمل،‮ ‬ و تنمية و توعية المجتمع‮.يشار أن فوج محمد جليل للكشافة التونسية بالمحرس عقد مؤتمره الأول يوم الأحد 20 أكتوبر 2019 بقاعة العقود البلدية بالمحرس تحت شعار "على دربك سائرون" تم تكليف القائد فريد الرديسي قائدا منتخبا للفوج لمدة ثلاث سنوات و القائد محمد رمضان ملازما و القائد عبد المنعم الجربي كاتبا عام و القأئد فوزي قدوار امين مال و القائد عدلي الرديسي رئيس لجنة التنظيم و العلاقات العامة و القائد نجيب الرقيق مكلف بالتجهبز و القائد بشير فرج قائد رابطة الطاهر لجنف و القائد توفيق بن زينة قائد رابطة لطفي بن حميدة بباريس و القائدة سعاد دربال قائدة الرابطة النسائية.