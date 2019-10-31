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أوليفي بوافر دارفور: ''أنا سفير في تونس لسنة أخرى''

Jeudi 31 Octobre 2019

Jeudi 31 Octobre 2019
باب نات - نفى سفير فرنسا بتونس "أوليفي بوافر دارفور" في تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك، ما تم تداوله حول إنهاء عهدته في تونس.
وكتب اوليفي في تدوينة على صفحته، أن هذا الخبر لا صحة له، مؤكدا تجديد مهامه لسنة إضافية على رأس السفارة.
جدير بالذكر ان دعوات من نواب تابعين لائتلاف الكرامة طالبت بمنع السفير من التدخل في الشؤون الداخلية لتونس.



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 191884

Sarramba  (France)  |Jeudi 31 Octobre 2019 à 11h 50m |           
سيدي الرئيس خلصنا من بقيا الاستعمار و الاستعلال والتبعية
الشعب يريد حرية البلاد و كرامتها

BABANETTOO  (France)  |Jeudi 31 Octobre 2019 à 10h 48m |           
Faute d'orthographe de l'ambassade Français

Je serais et non je serai ...

"Cher Samir El Wafi,
Il s’agit évidemment d’un poisson d’avril en octobre... et donc d’une totale fausse information.
Je vous serai reconnaissant de ne pas la diffuser et d’en avertir vos followers. Mon mandat vient d’être prolongé d’une année.
Bien cordialement
Olivier Poivre d’Arvor ....



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