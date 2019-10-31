أوليفي بوافر دارفور: ''أنا سفير في تونس لسنة أخرى''

Jeudi 31 Octobre 2019
باب نات - نفى سفير فرنسا بتونس "أوليفي بوافر دارفور" في تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك، ما تم تداوله حول إنهاء عهدته في تونس.
وكتب اوليفي في تدوينة على صفحته، أن هذا الخبر لا صحة له، مؤكدا تجديد مهامه لسنة إضافية على رأس السفارة.
جدير بالذكر ان دعوات من نواب تابعين لائتلاف الكرامة طالبت بمنع السفير من التدخل في الشؤون الداخلية لتونس.
وكتب اوليفي في تدوينة على صفحته، أن هذا الخبر لا صحة له، مؤكدا تجديد مهامه لسنة إضافية على رأس السفارة.
جدير بالذكر ان دعوات من نواب تابعين لائتلاف الكرامة طالبت بمنع السفير من التدخل في الشؤون الداخلية لتونس.
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Par:volcano (Tunisia )
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