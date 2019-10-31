جوهر بن مبارك... كان يجب محاسبة الزبيدي قضائيا بتهم محاولة الانقلاب وهو شخص متقاعس ومتواطئ

Jeudi 31 Octobre 2019



باب نات

- قال استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في مداخلة على قناة حنبعل انه يستغرب بقاء عبد الكريم الزبيدي على راس وزارة الدفاع بعد اعلان استقالته قبل الجملة الانتخابية.واضاف جوهر بن مبارك " الزبيدي تراجع عن استقالته التي اعلنها في وسائل الاعلام ولم يقدمها رئيس الحكومة يوسف الشاهد متابعا "نتذكر تهديده باستعمال الدبابات ابان مرض الرئيس قائد السبسي.وتابع جوهر بن مبارك " كان على رئيس الحكومة حينها ان يرفض عودة الزبيدي الى مهامه وان تتم محاسبته قضائيا بتهم تتعلق بمحاولة الانقلاب متابعا " الزبيدي متهم بالتقاعس والتواطؤ".