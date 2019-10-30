نزيهة رجيبة لانصار قيس سعيد ''راكم بديتو تفدوا فينا''

Mercredi 30 Octobre 2019



باب نات

- عبرت الناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة في مداخلة عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" عن غضبها من مواقف انصار قيس سعيد قائلة " لقد دعمنا سعيد لانه شخض نطيف لالكن ذلك لا يجعلنا نضعه وكانه الهة. واضافت نزيهة رجيبة موجهة كلامها لانصار سعيد " راكم بديتو تفدوا فينا".واشارت نزيهة رجيبة الى انها تشعر بالانزعاج بسبب عدم قدرةو انصار قيس سعيد على تحمل نقده في وسائل الاعلام".