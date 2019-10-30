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نزيهة رجيبة لانصار قيس سعيد ''راكم بديتو تفدوا فينا''

Mercredi 30 Octobre 2019

Mercredi 30 Octobre 2019
باب نات - عبرت الناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة في مداخلة عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" عن غضبها من مواقف انصار قيس سعيد قائلة " لقد دعمنا سعيد لانه شخض نطيف لالكن ذلك لا يجعلنا نضعه وكانه الهة. واضافت نزيهة رجيبة موجهة كلامها لانصار سعيد " راكم بديتو تفدوا فينا".

واشارت نزيهة رجيبة الى انها تشعر بالانزعاج بسبب عدم قدرةو انصار قيس سعيد على تحمل نقده في وسائل الاعلام".





  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191850

Sarramba  (France)  |Mercredi 30 Octobre 2019 à 17h 35m |           
بلآه شوشتوا عليها وخرجتوها من طابونتها وفطورها فوق النار عيب عليكم
الذين يحصروا كلامهم وتدخلاتهم في النقد والانتقاد لا مسؤولية ليهم ولا عليهم وهم مجرد نقارة لا غير



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