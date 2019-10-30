نزيهة رجيبة لانصار قيس سعيد ''راكم بديتو تفدوا فينا''

Mercredi 30 Octobre 2019
باب نات - عبرت الناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة في مداخلة عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" عن غضبها من مواقف انصار قيس سعيد قائلة " لقد دعمنا سعيد لانه شخض نطيف لالكن ذلك لا يجعلنا نضعه وكانه الهة. واضافت نزيهة رجيبة موجهة كلامها لانصار سعيد " راكم بديتو تفدوا فينا".
واشارت نزيهة رجيبة الى انها تشعر بالانزعاج بسبب عدم قدرةو انصار قيس سعيد على تحمل نقده في وسائل الاعلام".
واشارت نزيهة رجيبة الى انها تشعر بالانزعاج بسبب عدم قدرةو انصار قيس سعيد على تحمل نقده في وسائل الاعلام".
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