صبري باش طبجي يترأس الوفد التونسي المشارك في اشغال الندوة الوزارية 36 للفرنكوفونية بموناكو

Mercredi 30 Octobre 2019



باب نات

- بتكليف من رئيس الجمهورية، يترأس صبري باش طبجي، كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية، الوفد التونسي المشارك في اشغال الندوة الوزارية 36 للفرنكوفونية التي تنعقد بإمارة موناكو يومي 30 و 31 اكتوبر 2019.وتأتي هذه الندوة في نطاق الاعداد لاحتضان بلادنا للقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية سنة 2020 والتي ستوضع تحت شعار " التواصل في إطار التنوع، الرقمي كمحرك للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني".وتجدر الإشارة ان المنظمة الدولية للفرنكوفونية تعد ثاني المنظمات الدولية بعد منظمة الامم المتحدة من حيث عدد الأعضاء، حيث تضم 88 دولة( 54 دولة عضو و27 دولة بصفة ملاحظ و7 بصفة شريك) .يذكر أنه تم تكليف صبري باشطبجي كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية ، بتسيير شؤون الوزارة طبقا لما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل، بعد أن تقرر أمس الثلاثاء اعفاء وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي من مهامه، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.