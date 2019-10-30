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رئيس الجمهورية يستقبل كلا من رئيس القائمة المستقلة ''سليانة في عينينا''ورئيس القائمة المستقلة ''الوفاء بالعهد''

Mercredi 30 Octobre 2019

Mercredi 30 Octobre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج، كلا من حاتم المانسي رئيس القائمة المستقلة "سليانة في عينينا" ومبروك الخشناوي رئيس القائمة المستقلة "الوفاء بالعهد" بالقصرين الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وفي تصريح إعلامي إثر اللقاء ثمّن حاتم المانسي مبادرة رئيس الدولة بالالتقاء بكافة الفائزين في الانتخابات التشريعية من قائمات حزبية ومستقلة.
وأضاف أن اللقاء تناول رؤية رئيس الجمهورية بخصوص القضايا الاجتماعية والاقتصادية الراهنة والتي تمّ التأكيد على أن تكون في صدارة اهتمامات مختلف الأطراف السياسية للارتقاء بالبلاد نحو الأفضل.


  
  
     
  
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