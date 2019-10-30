مخلوف: التيار يريد 3 وزارات وحركة الشعب يريد رئيس حكومة مستقل ونحن يبقى لنا تربية الحلزون

Mercredi 30 Octobre 2019



باب نات

- قال رئيس ائتلاف الكرامة سيق الدين مخلوف في مداخلة عبر امواج راديو ماد انه يؤيد اقالة كل من وزيري الدفاع والخارجية نظرا لتورط أحدهما مع اللوبيات وعلاقة أخر بالتطبيع مع الصهاينة.واضاف سيف الدين مخلوف "ننتظر قرارات جديدة ثورية ستطيح بكل المتورطين مع المنظومة الفاسدة والمطبعة".وحول تشكيل الحكومة قال سيف الدين مخلوف انه يريد ان تحكم حركة النضهة ليس فقط لان الشعب انتخبها ولكن حتى يستطيع محاسبتها والانتصار عليها في استحقاقات انتخابية اخرى.وقال مخلوف " للاسف الشديد بعض الاطراف السياسية تبحث عن ازمة سياسية مثل التيار الديمقراطي لانها تشترط مسبقا".واضاف سيف الدين مخلوف " اليوم التيار يريد 3 وزارات وحركة الشعب يريد رئيس حكومة مستقل ونحن يبقى لنا تربية الحلزون"