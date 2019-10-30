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مخلوف: التيار يريد 3 وزارات وحركة الشعب يريد رئيس حكومة مستقل ونحن يبقى لنا تربية الحلزون

Mercredi 30 Octobre 2019

Mercredi 30 Octobre 2019
باب نات - قال رئيس ائتلاف الكرامة سيق الدين مخلوف في مداخلة عبر امواج راديو ماد انه يؤيد اقالة كل من وزيري الدفاع والخارجية نظرا لتورط أحدهما مع اللوبيات وعلاقة أخر بالتطبيع مع الصهاينة.
واضاف سيف الدين مخلوف "ننتظر قرارات جديدة ثورية ستطيح بكل المتورطين مع المنظومة الفاسدة والمطبعة".

وحول تشكيل الحكومة قال سيف الدين مخلوف انه يريد ان تحكم حركة النضهة ليس فقط لان الشعب انتخبها ولكن حتى يستطيع محاسبتها والانتصار عليها في استحقاقات انتخابية اخرى.


وقال مخلوف " للاسف الشديد بعض الاطراف السياسية تبحث عن ازمة سياسية مثل التيار الديمقراطي لانها تشترط مسبقا".
واضاف سيف الدين مخلوف " اليوم التيار يريد 3 وزارات وحركة الشعب يريد رئيس حكومة مستقل ونحن يبقى لنا تربية الحلزون"

الفيديو: الدقيقة 8


  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 191836

HerdMentalityFood  (France)  |Mercredi 30 Octobre 2019 à 14h 30m |           
لا خير في حركة القومجيين ولا في تيار عبو العلماني وبعضهم لبعض ولي في محاربة هوية التونسيين
على الجبناء من حركة النهضة ان يستوعبوا الدرس وان ائتلاف الكرامة لن يكون لهم مطية للتخاذل و التنازل و الا فستندثر الحركة برمتها

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 30 Octobre 2019 à 14h 23m |           
عاش الشعب التونسي العظيم ...
سحقا للمقملين و الكوازي اللي صابنا بيهم ربي
...

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 30 Octobre 2019 à 14h 19m |           
شوفولي معاكم وزارة حتى أنا أمي كانت تعطيني السينوج و الدقاز متاع دوارنا قلي راك باش تولي حاكم ... يا مقملين يا خماج يا أشباه السياسيين ... يا أوغاد حاسبينها تكية و الا كعكة كل وايلحس ... و الا حاسبينها بقرة كل واحد يرضع ... الحكومة تشكيلها يضبطه القانون:
لتحديد المسؤوليات يجب أن يختار الحزب الفائز رئيس الوزراء بكل حرية و دون ابتزاز ولا ضغوط وهو مسؤل أمامها و أمام البرلمان على تطبيق البرنامج المتفق عليه...
يجب على رئيس الوزراء اختيار فريقه الحكومي بكل حرية لكي يكونو مسؤولين أمامه و لكي يتحمل هو مسؤولية أدائهم...
يجب على الحزب الفائز و جميع الأحزاب الأخرى الحوار فقط على برنامج عمل الحكومة و ضبط الأولويات بطريقة ديمقراطية.
ويجب على كل الأحزاب أن تضع على ذمة الحزب الفائز خيرة كفاءاتها لكي تختارمنهم رئيس وزراء كفؤ دون ضغوط و لا ابتزاز.
يجب على كل الأحزاب أن تضع على ذمة رئيس الوزراء خيرة كفاءاتهم لكي يختار منهم الوزراء دون ضغوط أو ابتزاز.
يجب على كل الأحزاب أن مشاركة بطريقة ديمقراطية في صناعة ملامح البرنامج الحكومي بدون ابتزاز و لا تعطيل حيث يمكنها مساندة بعض البرامج الجزئية و معارضة البعض دون الخروج على أدبيات العمل الديمقراطي .
الجميع مسؤول على تسهيل تطبيق برنا مج الحكومة و إنجاحه.
يجب على الأحزاب متابعة انجاز البرنامج و تقييم الأداء داخل البرلمان و تطبيق الدستور للتعديل بما في ذلك عزل رئيس الوزراء إذا ثبت عدم قدرته على الإنجاز.
أما أنو كل واحد خاسر في الإنتخابات يجي يمغط في ساقيه و يطلب في الكراسي فأحنا نقولولو يمشي يتدلل على أمو و إلا يمشي لأامو تلحسو كالهجل فالدولة ليست مجال للرغبات بل هي مجال للقوانين و الدساتير ... و اللي موش عاجبو الدستور يتفضل يسلك الطرق القانونية لتغييرو ...




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