سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر عليهم ...

Mercredi 30 Octobre 2019
باب نات - نفى اليوم سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس خلال تصريح لموقع باب نات ما تمّ تداوله بخصوص إصدار قرار قضائي بمنع 6 كتاب دولة و80 شخصية سياسية من بينهم ولات ومعتمدين وعشرات المديرين العامين من السفر، لتورطهم في ملفات فساد.
واكد لنا السليطي إن ”القضاء التونسي لم يصدر أي قرارات منع بالسفر ضد هؤلاء المسؤولين“، مبينًا أنه ”في حال اتخاذ قرارات قضائية بالمنع من السفر ضدّ أطراف متورطة بالفساد، فإنه سيقوم بإعلام الرأي العام فورًا“... مؤكدا ان القضاء قرر منع أشخاص من السفر خارج البلاد في قضية كاكتوس برود، بينهم صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري وزوجته والمتصرفة القضائية للشركة“....
واكد لنا السليطي إن ”القضاء التونسي لم يصدر أي قرارات منع بالسفر ضد هؤلاء المسؤولين“، مبينًا أنه ”في حال اتخاذ قرارات قضائية بالمنع من السفر ضدّ أطراف متورطة بالفساد، فإنه سيقوم بإعلام الرأي العام فورًا“... مؤكدا ان القضاء قرر منع أشخاص من السفر خارج البلاد في قضية كاكتوس برود، بينهم صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري وزوجته والمتصرفة القضائية للشركة“....
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