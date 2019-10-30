التيار الديمقراطي يطالب بمحاسبة وزيري الدفاع والخارجية وعدم الاكتفاء بالاقالة

Mercredi 30 Octobre 2019
باب نات - قال القيادي في التيار الديمقراطي رضا الزغمي في مداخلة عبر قناة التاسعة ان الحزب يطالب بمحاسبة وزير الدفاع المقال عبد الكريم الزبيدي وعدم الاكتفاء باقالته.
واضاف الزغمي "الزبيدي تورط في التحريض عبر الدعوة الى اخراج الجيش والدبابات لاستهداف البرلمان". وتابع رضا الزغمي " علينا كذلك محاسبة وزير الخارجية المقال خميس الجهيناوي لدوره في دعم ابن الرئيس الراحل في الانتخابات الجزئية بالمانيا مضيفا " علينا محاسبة من اجرموا في حق تونس".
واضاف الزغمي "الزبيدي تورط في التحريض عبر الدعوة الى اخراج الجيش والدبابات لاستهداف البرلمان". وتابع رضا الزغمي " علينا كذلك محاسبة وزير الخارجية المقال خميس الجهيناوي لدوره في دعم ابن الرئيس الراحل في الانتخابات الجزئية بالمانيا مضيفا " علينا محاسبة من اجرموا في حق تونس".
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