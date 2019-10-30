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التيار الديمقراطي يطالب بمحاسبة وزيري الدفاع والخارجية وعدم الاكتفاء بالاقالة

Mercredi 30 Octobre 2019

Mercredi 30 Octobre 2019
باب نات - قال القيادي في التيار الديمقراطي رضا الزغمي في مداخلة عبر قناة التاسعة ان الحزب يطالب بمحاسبة وزير الدفاع المقال عبد الكريم الزبيدي وعدم الاكتفاء باقالته.

واضاف الزغمي "الزبيدي تورط في التحريض عبر الدعوة الى اخراج الجيش والدبابات لاستهداف البرلمان". وتابع رضا الزغمي " علينا كذلك محاسبة وزير الخارجية المقال خميس الجهيناوي لدوره في دعم ابن الرئيس الراحل في الانتخابات الجزئية بالمانيا مضيفا " علينا محاسبة من اجرموا في حق تونس".



  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 191816

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Mercredi 30 Octobre 2019 à 11h 11m |           
تطبيق معاني الأمن القومي بحذافيرها ومن أولوياتها تركيز المحكمة الدستورية .....فلا عاش في تونس من خانها 🛠🇹🇳👁⚖👍

Sarramba  (France)  |Mercredi 30 Octobre 2019 à 11h 00m |           
هذه فرصة للتيار الذي يسمي نفسه ديمقراطي أن يبرهنة أنه عازم على محاربة و محاكمة الفساد أن يبادروا و يقدموا شكاوي رسمية ضد الخونة والفاسدين
الكلام في الفارغ و على البلاطوات لا يجدي شيئا و صاحبه مهرج وغير جدي

Keyser3050  (France)  |Mercredi 30 Octobre 2019 à 10h 39m |           
Keyser3050 (France) |Mardi 29 Octobre 2019 à 21h 16m |
Quoi qu’il en soit, la passation de responsabilité d’un ancien ministre vers un nouveau se fait par l’organisation d’une cérémonie accompagnant une remise d’un rapport d’activité détaillé qui devra étayer l’état de situation de l’armée nationale ou des relations internationales. Dans un monde en mouvement perpétuel biotique et abiotique, en dehors des menasses terroristes, nous sommes dans l’obligation de tenir nos engagements dans nos relations
internationales. Que Dieu nous protège de tous les mauvais sorts. On ne peut observer de tel acte que dans un pays dominé par une anarchie totale ou une hégémonie excessive.
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Le respect de la loi passe par le respect des procedures qui entrent dans le maintien de la diplomatie et de la sécurité et du secret de l'état.

Keyser3050  (France)  |Mercredi 30 Octobre 2019 à 10h 38m |           
رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكريم الزبيدي وخميس الجهيناوي وكاتب الدولة للديبلوماسية الإقتصادية

Keyser3050 (France) |Mardi 29 Octobre 2019 à 21h 16m |
Quoi qu’il en soit, la passation de responsabilité d’un ancien ministre vers un nouveau se fait par l’organisation d’une cérémonie accompagnant une remise d’un rapport d’activité détaillé qui devra étayer l’état de situation de l’armée nationale ou des relations internationales. Dans un monde en mouvement perpétuel biotique et abiotique, en dehors des menasses terroristes, nous sommes dans l’obligation de tenir nos engagements dans nos relations
internationales. Que Dieu nous protège de tous les mauvais sorts. On ne peut observer de tel acte que dans un pays dominé par une anarchie totale ou une hégémonie excessive.
==========
Le respect de la loi passe par le respect des procedures qui entrent dans le maintien de la diplomatie et de la sécurité et du secret de l'état.

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 30 Octobre 2019 à 10h 30m |           
فعلا دولة العدل تتطلب محاكمة كل من تعلقت به تهم والمنع من السفر وحتى الإعتقال لو كانت تهم خطيرة .



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