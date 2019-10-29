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رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حزب الرحمة سعيد الجزيري

Mardi 29 Octobre 2019

Mardi 29 Octobre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج، سعيد الجزيري رئيس حزب الرحمة مرفوقا بأيمن البجاوي الناطق الرسمي للحزب.

وأفاد سعيد الجزيري أنّه قدّم تهانيه لرئيس الجمهورية على الثقة الكبيرة التي حضي بها في الانتخابات الرئاسية وتمنّى له النجاح في مهامه.
وأضاف أن اللقاء تناول أهميّة تضافر جهود الجميع لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية ووضع المصلحة الوطنية فوق كلّ اعتبار بعد أن اختار الشعب قيادته الجديدة.


وثمّن سعيد الجزيري ما لمسه لدى رئيس الجمهورية من ثبات في مواقفه وعزم راسخ على تحقيق انتظارات الشعب التونسي.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191786

Fessi425  (Tunisia)  |Mardi 29 Octobre 2019 à 18h 37m |           
اللهم انصر من نصر الدين، واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك، وكتابك، وسنة نبيك، وعبادك المؤمنين.
اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وعبث العابثين ، اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره



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