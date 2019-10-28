عبير موسي: نرفض لقاء رئيس الجمهورية طالما لم يُعلن عن مستشاريه ويشرع في تنفيذ المبادئ التي أعلن عنها

Lundi 28 Octobre 2019



باب نات

- أعلنت الاثنين 28 أكتوبر، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي رفضها دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد مشدّدة أن هذا اللقاء سابق لأوانه.وخلال استضافتها في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك أف أم قالت عبير موسي إنها لا يمكن أن تلتقي رئيس الجمهورية قبل أن تعرف فريق المستشارين الذي سيعمل معه وقالت على سبيل المثال "إذا رئيس الجمهورية حط خوانجية في القصر أنا مستحيل نقابلو وبش نقعد 5 سنين ما نقابلوش".وتابعت عبير موسي بأنها لا يمكن أن تقابل رئيس الجمهورية طالما لم يشرع في تطبيق المبادئ التي أعلن عنها على غرار المسألة المتعلّقة بمكافحة الارهاب".وصرّحت بأنها أُعجبت بالجملة التي قالها رئيس الجمهورية في كلمته اثر ادائه اليمين الدستورية بأن رصاصة ارهابي ستُقابل بوابل من الرصاص مشيرة إلى أنها تنتظر كيف سيترجم رئيس الجمهورية هذا الشعار على أرض الواقع.