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عبير موسي: نرفض لقاء رئيس الجمهورية طالما لم يُعلن عن مستشاريه ويشرع في تنفيذ المبادئ التي أعلن عنها

Lundi 28 Octobre 2019

Lundi 28 Octobre 2019
باب نات - أعلنت الاثنين 28 أكتوبر، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي رفضها دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد مشدّدة أن هذا اللقاء سابق لأوانه.

وخلال استضافتها في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك أف أم قالت عبير موسي إنها لا يمكن أن تلتقي رئيس الجمهورية قبل أن تعرف فريق المستشارين الذي سيعمل معه وقالت على سبيل المثال "إذا رئيس الجمهورية حط خوانجية في القصر أنا مستحيل نقابلو وبش نقعد 5 سنين ما نقابلوش".


وتابعت عبير موسي بأنها لا يمكن أن تقابل رئيس الجمهورية طالما لم يشرع في تطبيق المبادئ التي أعلن عنها على غرار المسألة المتعلّقة بمكافحة الارهاب".
وصرّحت بأنها أُعجبت بالجملة التي قالها رئيس الجمهورية في كلمته اثر ادائه اليمين الدستورية بأن رصاصة ارهابي ستُقابل بوابل من الرصاص مشيرة إلى أنها تنتظر كيف سيترجم رئيس الجمهورية هذا الشعار على أرض الواقع.





  
  
     
  
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9 de 9 commentaires pour l'article 191714

MedTunisie  (Tunisia)  |Lundi 28 Octobre 2019 à 15h 01m |           
اكيد فيهم من الاخوان الصادقين و السلف الصالح

Malek07  (Tunisia)  |Lundi 28 Octobre 2019 à 14h 54m |           
عبير وريثة حمة في هواية "الرفض" تحت شعار "خالف تعرف". و مآلها أيضا التلاشي رويدا رويدا

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 28 Octobre 2019 à 14h 47m |           
زوبعة في كابوسان.


Amor2  (Switzerland)  |Lundi 28 Octobre 2019 à 14h 41m |           
ترشح هاته العاهة للانتخابات هو أصلا خطا فادح ...
و السبب يعود لعدم امضاء الباجي لقانون الانتخابات !!!
هاته النفاية البشرية هي و حزبها حزب المقبور الذين افسدوا الحياة السياسية لنصف قرن يجب حل هذا الحزب ليس فقط بل و ترجم هاته البقرة بالبصاق و بالأحذية و ان تقصى من الحياة السياسة للأبد
هي لا تعترف لا بالدولة و لا بالدستور فلماذا شاركت في الانتخابات أصلا ..
و الله حزب التحرير اكثر شهامة و رجولية من هاته البقرة على هو لا يعترف بالانتخابات أصلا و لم يشارك فيها ...
يجب إيقاف هاته العاهة عند حدها خلاص لقد طفحالكيل ..
يمكن للنيابة العمومية ان تجد لها الف قضية جنائية خاصة بث الفتنة و الدعوة للاقتتال و الحرب الأهلية

Karim74  (Tunisia)  |Lundi 28 Octobre 2019 à 14h 22m |           
هذا هو التنطع و التطرّف في السلوك السياسي ، وعلى العموم فأنتِ أصبحت جزء من الماضي البائس والتوانسة يتطلّعون إلى مستقبل يليق بهم ليس فيه مكان للمتطفلين .

Hassen  (Tunisia)  |Lundi 28 Octobre 2019 à 14h 20m |           
TOZ; TOZ; TOZ .....

9adech ghalta fi rou7a; En réalité tu aurais du être jugée et incarcérer pour tout ce que tu as fait pendant la règne de ton "bouk la7nin"

Tomjerry  (Tunisia)  |Lundi 28 Octobre 2019 à 14h 15m |           
هاالكائن هذا قاعدة تضغط بطريقة "هابطة" باش إدبر حويجة.

توة هذا كلام إقولو واحد سياسي ؟؟؟

Sly  (Tunisia)  |Lundi 28 Octobre 2019 à 14h 12m |           
ملا بقرة... بهيمة ... تحب بلاد على قياسها تحكم فيها وحدها

Adel22  (Tunisia)  |Lundi 28 Octobre 2019 à 14h 05m |           
عقلية استاصالية تجمعية



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