زهير المغزاوي: يمكن أن نكون كتلة واحدة مع التيار الديمقراطي

Lundi 28 Octobre 2019



باب نات

- كشف الامين العام بحزب حركة الشعب زهير المغزاوي انه من الممكن تشكيل كتلة واحدة في البرلمان مع التيار الديمقراطي.واضاف المغزاوي في حوار على قناة حنبعل " نحن والتيار الديمقراطي متقاربون في المواقف من القضايا الوطنية وصوتنا في تقارب تام في البرلمان الفارط ويمكن ان تكون لنا مواقف متشابهة مستقبلا.وتابع المغزاوي " يمكن ان نشكل قوة سواء اتخذنا قرار المشاركة في المعارضة او في الحكومة".