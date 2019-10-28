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زهير المغزاوي: يمكن أن نكون كتلة واحدة مع التيار الديمقراطي

Lundi 28 Octobre 2019

Lundi 28 Octobre 2019
باب نات - كشف الامين العام بحزب حركة الشعب زهير المغزاوي انه من الممكن تشكيل كتلة واحدة في البرلمان مع التيار الديمقراطي.
واضاف المغزاوي في حوار على قناة حنبعل " نحن والتيار الديمقراطي متقاربون في المواقف من القضايا الوطنية وصوتنا في تقارب تام في البرلمان الفارط ويمكن ان تكون لنا مواقف متشابهة مستقبلا.
وتابع المغزاوي " يمكن ان نشكل قوة سواء اتخذنا قرار المشاركة في المعارضة او في الحكومة".



  
  
     
  
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