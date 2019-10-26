زهير المغزاوي يقدّم لرئيس الدولة تصوّرات حركة الشعب لمستقبل الحكم في تونس

Samedi 26 Octobre 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم السبت 26 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج، زهير المغزاوي الأمين العام لحزب حركة الشعب.وأفاد زهير المغزاوي أنّه جدّد التهاني باسم حركة الشعب لرئيس الجمهورية والتمنيات له بالنجاح والتوفيق مع التأكيد على الثقة الكبيرة التي يحضى بها. وأضاف أنّه قدّم لرئيس الدولة تصوّرات حركة الشعب لمستقبل الحكم في تونس ومقاربة الحزب حول المشاورات الجارية لتكوين الحكومة وضرورة القطع مع سلبيّات الماضي.من جهته أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة الالتزام بمقتضيات الدستور، وعلى أن يتمّ اعتماد معيار الكفاءة لا المحاصصة في تكوين الحكومة القادمة التي ستكون مسؤولة أمام مجلس نوّاب الشعب على تطبيق برنامج يهدف إلى تحقيق آمال التونسيين في الشغل والكرامة الوطنيّة.