جوهر بن مبارك لخالد الكريشي: لا تدفعوا الرئيس الى الاستعانة بأطراف خارج الخط الثوري الديمقراطي

Vendredi 25 Octobre 2019
باب نات - قال استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في مداخلة على قناة حنبعل ان التصعيد والماوق السياسي في تونس ليس في صالح الاحزاب التي تتبنى الخط الثوري.
واضاف جوهر بن مبارك موجها كلامه للقيادي في حركة الشعب خالد الكريشي" ادعو جميع الاحزاب التي تتبنى النهج لاالثوري الديمقراطي ان تتجنب الصدام لانها بذلك تتنكر لطموح الشعب التونسي الذي صوت لها بكثافة.
وتابع جوهر بن مبارك " لا تدفعوا الرئيس الى الاستعانة بأطراف خارج الخط الثوري الديمقراطي اخرجها الشعب بالصناديق من الباب ويريد اخرون اعادتها من الشباك.
واضاف جوهر بن مبارك موجها كلامه للقيادي في حركة الشعب خالد الكريشي" ادعو جميع الاحزاب التي تتبنى النهج لاالثوري الديمقراطي ان تتجنب الصدام لانها بذلك تتنكر لطموح الشعب التونسي الذي صوت لها بكثافة.
وتابع جوهر بن مبارك " لا تدفعوا الرئيس الى الاستعانة بأطراف خارج الخط الثوري الديمقراطي اخرجها الشعب بالصناديق من الباب ويريد اخرون اعادتها من الشباك.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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