عبد اللطيف العلوي: رتحونا من سجالكم مع النهضة واقصفوهم بالبراميل المتفجرة في الصحراء او حرقوهم مثل التوتسي

Jeudi 24 Octobre 2019



باب نات

- عبر القيادي في ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي عن غضبه من الجدل في تونس بسبب صعوبة تشكيل الحكومة بقيادة حركة النهضة.وقال العلوي في مداخلة على قناة الزيتونة " على الفرقاء أن يعطونا موقفهم النهائي من حركة النهضة وجمهورها، أخبرونا لعل نتوصل لحل نأخذهم جميعا إلى الصحراء ونصفيهم بالبراميل المتفجرة او نحرقهم مثل التوتسي مضيفا " ان كانوا رافضين للنهضة فلماذا دخلوا معها في انتخابات.واضاف العلوي "ما يحدث لن يسيئ للنهضة بقدر ما هو مسيئ لمصالح الشعب التونسي".