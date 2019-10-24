عبد اللطيف العلوي: رتحونا من سجالكم مع النهضة واقصفوهم بالبراميل المتفجرة في الصحراء او حرقوهم مثل التوتسي

Jeudi 24 Octobre 2019
باب نات - عبر القيادي في ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي عن غضبه من الجدل في تونس بسبب صعوبة تشكيل الحكومة بقيادة حركة النهضة.
وقال العلوي في مداخلة على قناة الزيتونة " على الفرقاء أن يعطونا موقفهم النهائي من حركة النهضة وجمهورها، أخبرونا لعل نتوصل لحل نأخذهم جميعا إلى الصحراء ونصفيهم بالبراميل المتفجرة او نحرقهم مثل التوتسي مضيفا " ان كانوا رافضين للنهضة فلماذا دخلوا معها في انتخابات.
واضاف العلوي "ما يحدث لن يسيئ للنهضة بقدر ما هو مسيئ لمصالح الشعب التونسي".
وقال العلوي في مداخلة على قناة الزيتونة " على الفرقاء أن يعطونا موقفهم النهائي من حركة النهضة وجمهورها، أخبرونا لعل نتوصل لحل نأخذهم جميعا إلى الصحراء ونصفيهم بالبراميل المتفجرة او نحرقهم مثل التوتسي مضيفا " ان كانوا رافضين للنهضة فلماذا دخلوا معها في انتخابات.
واضاف العلوي "ما يحدث لن يسيئ للنهضة بقدر ما هو مسيئ لمصالح الشعب التونسي".
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