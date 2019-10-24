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المغزاوي و سالم لبيض يلتقيا رئيس الجمهورية

Jeudi 24 Octobre 2019

Jeudi 24 Octobre 2019
باب نات - التقى الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، و عضو مكتبها السياسي، سالم لبيض، برئيس الجمهورية قيس سعيّد بمقر اقامته مساء يوم الاربعاء 23 اكتوبر 2019.

ووفق بلاغ لحركة الشعب , جاء هذا اللقاء في اطار تهنئة الرئيس بتوليه مهام الرئاسة بإسم مناضلي و مناضلات حركة الشعب و كتلتهم النيابيّة.
كما تناول اللقاء وفق نفس البلاغ الوضع العام بالبلاد و القضايا و الملفات المطروحة على الساحة الوطنية و مقاربة حركة الشعب للعمل البرلماني و الحكومي والعلاقة مع مؤسسة رئاسة الجمهورية.


وكان الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ، دعا الى ضرورة استثمار ما يسمى «بالتفويض الشعبي» وتمكين رئيس الجمهورية من تشكيل «حكومة» ، وأشار الى ان «حكومة الرئيس» يمكن ان تكون حكومة وحدة وطنية واعتبر انها ستكون افضل لتونس. المغزاوي توقع أن حركة النهضة الحزب الفائز في الإنتخابات التشريعيّة، والتي يمنحها الدستور حق تشكيل الحكومة ستفشل في اختيار رئيس حكومة مما سيستوجب تدخل رئيس الدولة.

  
  
     
  
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