الشخصيات الحاضرة في جلسة أداء اليمين

Mercredi 23 Octobre 2019



باب نات

- ) انطلقت صباح اليوم الاربعاء في حدود الساعة العاشرة والنصف بمجلس نواب الشعب ، جلسة عامة ممتازة أدى خلالها رئيس الجمهورية المنتخب، قيس سعيّد اليمين الدستورية، رئيسا جديدا ، للسنوات الخمس المقبلة .وقد تم افتتاح الجلسة ، بتلاوة آيات بيّنات من الذكر الحكيم، ثم أداء النشيد الرسمي وتولى على اثر ذلك رئيس المجلس بالنيابة عبد الفتاح موروالقاء كلمة .وسيتحول رئيس الجمهورية قيس سعيد اثر هذه الجلسة الى قصرالرئاسة بقرطاج لتسلم مهامه في موكب رسمي .وحضرت العديد من الشخصيات على غرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي السابق مصطفى بن جعفر والرئيس الأسبق فؤاد المبزع.كما حضر رؤساء الحكومات السابقين حمادي الجبالي ومهدي جمعة وعلي العريض، إلى جانب رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، إضافة إلى رؤساء الأحزاب البرلمانية ومفتي الجمهورية عثمان بطيخ وكبير أحبار يهود تونس ورئيس الاساقفة بتونس.ومن بين الحضور أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي واتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار وشوقي الطبيب نبيل بفون، إضافة إلى وزراء الحكومة الحالية والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في تونس.وقد تغيب الرئيس السابق المنصف المرزوقي لتواجده بالخارج.يُذكر أن قيس سعيّد هو رابع رئيس للجمهورية التونسية بعد الثورة (الثاني في الجمهورية الثانية) وسابع رئيس للبلاد منذ إعلان النظام الجمهوري في 25 جويلية 1957، بعد كل من الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي وفؤاد المبزّع ومنصف المرزوقي والباجي قايد السبسي ومحمد الناصر.