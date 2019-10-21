المهندسة ألفة الحامدي: هذه أولويات الحكومة القادمة

Lundi 21 Octobre 2019



باب نات

- استضاف الاعلامي شاكر بالشيخ مساء الاثنين على القناة الوطنية ألفة حمدي مخنصة في ادارة المشاريع الكبرى الحاصلة على شهادة هندسة البناءات والتصرّف في المشاريع من جامعة " تكساس" الأمريكية التي تحدثت عن أولويات الحكومة التونسية القادمة.وتحدثت ألفة الحامدي عن أهمية دور الشباب في بناء تونس ما بعد الثورة وفسّرت ألفة الحامدي ظاهرة تصويت الشباب هذه السنة بأنه هبّة لتغيير المناخ الاقتصادي وأن المواضيع التي ناقشها الاعلام كالهوية وغيرها لم تكن من أولويات الشباب ... كما تحدثت ألفة الحامدي عن أولويات الحكومة القادمة وكيف يمكن لتونس الخروج من عنق الزجاجة...وبحسب ألفة الحامدي أهم الملفات التي على الحكومة القادمة معالجتها هي الفسفاط... التجارة والفساد ومحاربة التصحر الصناعي لاعادة رأس المال الوطني والأجنبي لتونس...كما تحدثت ألفة الحامدي عن عوامل النجاح لتونس في الفترة القادمة وهم الأمن... الاستقرار الاجتماعي... وايجاد حلول لظاهرة هجرة الأدمغة في تونس التي وصفته بالنزيف الذي يهدد المستقبل... فيديوولدت ألفة حمدي وتعلمت وتربت في تونس، درست ألفة وعملت في ثلاث قارات. حصلت على درجة الماجستير في الهندسة من كلية ليل المركزية، وماجستير العلوم في إدارة مشاريع رأس المال من جامعة تكساس بأوستن، وشهادة في الحلول البديلة للنزاعات من كلية الحقوق في تكساس. كما عملت ألفة مديرة للعلاقات العامة، وشغلت فيما بعد منصب السكرتير العام لمركز المجتمع التونسي، وهي منظمة غير ربحية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.