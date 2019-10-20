غدا بالحمامات: انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي العلمي حـول ''البحوث إلى التطبيقات و الأسواق''

Dimanche 20 Octobre 2019
وائل الرميلي - تنطلق غدا الإثنين 21 اكتوبر 2019 على الساعة الثامنة و النصف صباحا بإحدى النزل بمدينة الحمامات فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي العلمي حـول ״البحوث إلى التطبيقات و الأسواق(Humboldt Kolleg "Research to Applications and Markets” ( RAM_2019)) و التي ستتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 23 اكتوبر من الشهر ذاته و ذلك بتنظيم من قبل جمعية الخريجين الكسندر فون همبولت بشمال أفريقيا بشراكة مع جامعة صفاقس - كلية العلوم بصفـاقـس و كلية العلوم بقـابس و مدرسة الدكتوراه بكلية العلوم بصفـاقـس و بدعم من جمعيـــة الكسنــــــدر فــــــــون همبولـــــــتبالمانيـــــــا (Alexander Von HomboldtAllemagne).
وأفاد الأستاذ الجامعي بكلية العلوم بصفاقس محمــد اللوز وهو رئيس التظاهرة العلمية الدوليّة "RAM 2019" انه سيشارك فـي أعمـال هذا الملتقى العلمي بـاحثـون وجـامعيـون مـن تـونـس و من20 دولــة أجنبيّـــــة و يقـدر عـدد المشاركين بحـوالـي 200 باحثا منهـم 150 مـن تـونـس و 50 مـن الخـارج من مختلف التخصصات. و أضاف، أن هذا المؤتمر سيحتوي على جملة من الإلقاءات الشفاهية والمعلقات لعدد من الباحثين المشاركين وعرض عدة محاضرات يلقيها أساتذة تونسيون وأجانب، و التي ستساهم في تبـادل الخبـرات و التجـارب بين المشاركين و الإطلاع عـن كثـب علـى آخـر المستجــدات فـي البحث العلمي و التكنولوجي قصد مواكبة التجديد التكنولوجي و بناء الاقتصاد الجديد، بالإضافة دراسـة إمكانية إقامة تعـاون بيـن مخـابـر و وحدات البحث و بـاحثيـن مـن تـونـس و سائـر البلـدان الأخـرى و استقطاب الكفاءات التونسيّة من داخل تونس و خارجها.
وأفاد الأستاذ الجامعي بكلية العلوم بصفاقس محمــد اللوز وهو رئيس التظاهرة العلمية الدوليّة "RAM 2019" انه سيشارك فـي أعمـال هذا الملتقى العلمي بـاحثـون وجـامعيـون مـن تـونـس و من20 دولــة أجنبيّـــــة و يقـدر عـدد المشاركين بحـوالـي 200 باحثا منهـم 150 مـن تـونـس و 50 مـن الخـارج من مختلف التخصصات. و أضاف، أن هذا المؤتمر سيحتوي على جملة من الإلقاءات الشفاهية والمعلقات لعدد من الباحثين المشاركين وعرض عدة محاضرات يلقيها أساتذة تونسيون وأجانب، و التي ستساهم في تبـادل الخبـرات و التجـارب بين المشاركين و الإطلاع عـن كثـب علـى آخـر المستجــدات فـي البحث العلمي و التكنولوجي قصد مواكبة التجديد التكنولوجي و بناء الاقتصاد الجديد، بالإضافة دراسـة إمكانية إقامة تعـاون بيـن مخـابـر و وحدات البحث و بـاحثيـن مـن تـونـس و سائـر البلـدان الأخـرى و استقطاب الكفاءات التونسيّة من داخل تونس و خارجها.
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