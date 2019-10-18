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وزارة الثقافة: تلوين المعالم الأثرية إعتداء صارخ على التراث

Vendredi 18 Octobre 2019

Vendredi 18 Octobre 2019
باب نات - أصدرت وزارة الشؤون الثقافية والمعهد الوطني للتراث، بيانا على إثر الدعوات المتكررة والرائجة مؤخرا عبر وسائل الاتصال الاجتماعي والمنادية بتلوين المعالم الأثرية ومعالم المدن العتيقة وبعد الاعتداءات التي سجلت مؤخرا في بعض مناطق الجمهورية.

وأكد البيان أن مثل هذه الأعمال تعدّ ''تعديا صارخا على التراث الوطني وتشويها له''، وهي من الأفعال التي تمنعها مجلة حماية التراث الأثري والتاريخـي والفنون التقليدية.


وتابعت وزارة الشؤون الثقافية أنها ''وإذ نتفهم حرص المواطنين على نظافة المدن وتجميلها فإن الجهة الوحيدة المخوّلة قانونا للتدخل في المواقع والمعالم التاريخية هي المعهد الوطني للتراث''.

ودعت الجميع إلى صيانة حرمتها وعدم تشويهها أو إلحاق الضرر بها، كما تهيب بالسلط المحلية التدخل العاجل للحيلولة دون وقوع مثل هذه الأفعال المخلة بالذوق العام والمهددة للتراث الوطني.



  
  
     
  
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